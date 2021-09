"La Chilindrina" sorprende a sus fans con un cambio de look a sus 70 años

María Antonieta de las Nieves, más conocida por su célebre interpretación de “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, sorprendió a todos sus fanáticos con un nuevo cambio de look: ahora a sus 70 años luce mechas doradas y pollina con flequillo.

La actriz mexicana es recordada como la eterna niña pecosa, de cabello negro y pollina recta que hacía travesuras para enojar a su padre “Don Ramón” y al resto de los niños de la vecindad, Kiko y El Chavo.

Aunque en la actualidad la actriz goza de fama mundial y del cariño del público que la sigue en las redes sociales, reconoce que los últimos dos años no han sido fáciles, por la muerte de su esposo y la pandemia que la obligó a confinarse y ausentarse de lo que tanto le gusta hacer.

“No es fácil pasar la vida uno de viuda sola... la verdad necesitas a alguien con quién conversar, necesitas a alguien con quién ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, nosotros éramos muy pata de perro, y ahora que me ha tocado viajar sola, no me gusta”, dijo en una entrevista publicada por TV Notas.

Así es el nuevo look de “La Chilindrina”

En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a la intérprete de “La Chilindrina” completamente renovada. Con un peinado abombado que la aleja del aspecto de niña que la inmortalizó en la fama, arrancó suspiros entre sus más de 200 mil admiradores.

En la publicación, se puede ver a María Antonieta de las Nieves lucir un cabello de un tono más rubio, con unas mechas doradas que le dan un aspecto más glamoroso. El estilismo iba acompañado con un atuendo no menos elegante: una blusa de cuello en color ladrillo y estampado con una chaqueta negra.

La artista cumplía con una serie de entrevistas “online” desde un sillón blanco de piel de peluche en su residencia.

Aplauden la reinvención de “La Chilindrina”

El nuevo look de “La Chilindrina” no pasó desapercibido para sus fans, quienes no dejan de seguirle el paso a la artista que es un ejemplo de reinvención y resiliencia. El post acaparó cerca de nueve mil “Me Gusta” y cientos de comentarios halagadores.

“Bella”, “guapa”, “estás muy linda”, “te quiero mucho”, “eres mi ídola”, fueron algunos de los mensajes que dejaron debajo de la fotografía su fieles fans.

