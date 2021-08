El Señor Barriga recuerda a Don Ramón a 33 años de su muerte: "Te sigo extrañando"

El carisma y la gracia de “Don Ramón” le hicieron ganarse el cariño del público que durante décadas siguió sus aventuras en la serie “El Chavo del 8”. El actor también gozó del aprecio de sus compañeros, como Édgar Vivar, quien lo recordó con un conmovedor mensaje a 33 años de su muerte.

Los actores jugaron un papel fundamental en la historia del programa, la pugna del “Señor Barriga”, interpretado por Vivar, para que el padre de “La Chilindrina” le pagara los 14 meses de renta fue motivo de risas en innumerables ocasiones.

Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, producto de un cáncer de estómago que le generó su adicción al tabaco. Parte del elenco, que aún sigue con vida, como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves siempre lo recuerdan con cariño.

Así recordó el “Señor Barriga” a su compañero

“¿Cómo no olvidar 14 meses de renta a cambio de tu amistad e inconmensurable alegría que me compartiste? Te sigo extrañando Monchito”, escribió Edgar Vivar. citando un tuit de la cuenta no oficial de “El Profesor Jirafales”.

El mensaje estaba acompañado de una foto en blanco y negro en la que se aprecia a “Don Ramón” con la enorme sonrisa y simpatía que lo caracterizó también en su vida real, y que le hizo gozar del aprecio de los televidente convirtiéndose en una figura inmortal.

¿Cómo NO olvidar 14 meses de renta a cambio de tu amistad e inconmensurable alegria que me compartiste?

Te sigo extrañando Monchito https://t.co/NKhXE2gcoL — Edgar Vivar (@varedg) August 9, 2021

Como era de esperarse, la publicación de Vivar conmocionó las redes sociales y al instante los internautas recordaron anecdóticos capítulos donde coinciden estos dos personajes. Además el post se llevó más de 20 mil “likes” y superó los dos mil retuits.

La nobleza del “Señor Barriga” con “Don Ramón”

Pero en la serie no todo era risa, para algunos también dejó mensajes de solidaridad y empatía. Una fan del artista compartió un trozo de un emotivo capítulo, que seguramente hizo soltar las lágrimas a más de uno de los seguidores del show humorístico.

En la escena, el dueño de la vecindad fingió haber salido de apuros económicos gracias a una pelea que perdió “Don Ramón”, para no dejarlo en la calle junto a su hija. “Hasta ahora cuando lo veo se me hacen agüita mis ojitos. Son lo máximo. Grandes lecciones. Gracias”, escribió la internauta.

