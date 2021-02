La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", reveló durante una entrevista con el periodista Yordi Rosa, la razón por la cual se alejó de Florinda Meza, la popular "Doña Florinda", ambas compañeras en "El Chavo del 8".

De acuerdo a la comediante, el distanciamiento entre ambas se produjo luego de un viaje a Argentina, a causa de unos abrigos de piel que adquirieron en el mencionado país.

María Antonieta relató que en el aeropuerto de México, luego de regresar de una gira, recomendó a Meza que ocultara uno de los atuendos en la maleta, ya que para esa época se prohibía trasladar más de uno.

"No seas terca"

"Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos (Abrigos) de pelos, de pieles. Yo me compré dos y uno lo eché enrollado en la maleta (...) Le dije lo mismo a Florinda: 'No seas terca'", pero su compañera de set hizo caso omiso a la recomendación de la actriz.

Continuó: "Llegué, me preguntaron qué traía; dije que unas copas y me dejaron pasar". Sin embargo, cuando le tocó el turno a Meza, los funcionarios del aeropuerto notaron que trasladaba dos abrigos y se los quitaron.

El disgusto de la viuda de Roberto Gómez Bolaños fue tal que delató a María Antonieta y confesó que ella también traía dos prendas de este tipo.

"Ahí creo que se rompió nuestra relación", precisó "La Chilindrina" sobre este momento, dejando claro que entre ellas no existieron 'broncas' (problemas).

El fetiche de María Antonieta

En la misma entrevista con Rosa, la humorista reveló haberse comprado un peluche para no sentirse tan sola luego del fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, en septiembre de 2019.

"Compré un león y aquí lo tengo (al lado de mi cama). Duerme conmigo y lo abrazo", sostuvo la actriz, de 70 años de edad.

Si bien el tener un peluche no causa ningún tipo de temor, la actriz sorprendió a sus seguidores al asegurar que el león le habla.

"Duerme conmigo, lo abrazo y a diario hablo con él y lo peor es que contesta y yo lo oigo", dijo.

