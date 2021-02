La comediante María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", reveló haberse comprado un peluche para no sentirse tan sola luego del fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, en septiembre de 2019.

"Compré un león y aquí lo tengo (al lado de mi cama). Duerme conmigo y lo abrazo", sostuvo la actriz durante una entrevista con el periodista Yordi Rosa.

Si bien el tener un peluche no causa ningún tipo de temor, la actriz sorprendió a sus seguidores al asegurar que el león le habla.

"Duerme conmigo, lo abrazo y a diario hablo con él y lo peor es que contesta y yo lo oigo", sostuvo la comediante, de 70 años de edad.

Pero, sus declaraciones no quedan allí. La integrante del elenco de "El Chavo del 8" señaló, además, que en vista a la interacción que tiene con el juguete, en varias oportunidades le ha dicho que le mande un compañero para no sentirse tan sola.

"Yo le digo (cuando hablamos): 'ahora mándame un galán porque me siento muy sola'", expresó la comediante.

"Casi pierdo un seno"

Por otra parte, María Antonieta conversó sobre su paso por el popular programa "El Chavo del 8" y se refirió a los estragos que le dejó el hecho de vendarse el busto para poder personificar al personaje de "La Chilindrina" y lucir como una niña.

"Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, (y decían): 'ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando”, comentó.

Si bien ese personaje la catapultó y la convirtió en referencia dentro de la televisión mexicana y el mundo, el hecho de taparse el busto por tantos años le trajo consecuencias.

"50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá, fui bustona desde joven", dijo.

Producto a la aparición de tumores, María Antonieta de las Nieves tuvo que someterse a varias cirugías, las cuales resultaron traumáticas para ella.

"Fue mucho más complicado porque entonces toda me inflé y a sacar los tumores, y a sacar las grasas y a sacar todo y me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno", precisó.

