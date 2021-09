Unos días atrás vimos la notable imitación que Stefan Kramer hizo del actor Jorge Zabaleta en el programa virtual, "Socios de la hamburguesa", la cual sacó risas a los fanáticos del comediante.

Este fin de semana, Kramer utilizó su cuenta de Instagram para subir un nuevo clip de su personaje, en el espacio "Conociéndote", donde también han aparecido imitaciones de Daniel Jadue, Sergio "Checho" Hirane, Gabriel Boric, entre otros.

Stefan captó la esencia de Zabaleta, repitiendo algunas de sus palabras típicas y entonaciones, como la palabra "olvidaté", y terminar la frase con el típico chilenismo "hueo...".

"La rubia de Kennedy"

En el video, "Jorge Zabaleta" contó una anécdota del tiempo en que trabajaba en la teleserie "Cerro Alegre", en el año 1999.

"Me encontré con una rubia despampanante, guapísima, exquisita, la cagó, pero hue... la cagó. Llego a la casa de Francisco Javier (Pancho Saavedra) en el Arrayán, la hago pasar y le digo, 'quédate ahí que te voy a preparar una piscola'", partió diciendo.

Tras volver a donde estaba la mujer, se dio cuenta que no estaba y que en realidad, nunca estuvo. "No estaba hue... nunca estuvo. Llamo a mi papá y le digo esa hue... y me dice que 'era la rubia de Kennedy'".

El clip de poco más de dos minutos desató las risas entre los seguidores de Stefan, quienes en comentarios aplaudieron la nueva creación del imitador.

"Impactante", "extraordinario", "se parece más a Tom Cruise", "crack", "seco", "impecable la imitación", "te pasaste", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

