El destacado imitador y humorista nacional Stefan Kramer, se lució nuevamente en redes sociales con una imitación a Checho Hirane.

Se trata del cuarto capítulo de su programa "Conociéndote", donde simula entrevistar a personajes como los periodistas Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme, o el candidato presidencial Daniel Jadue (PC).

Imitación a Checho Hirane

Kramer compartió un video donde se encuentra caracterizado de Hirane, emulando sus gestos y su modo de hablar.

En el registro, el artista hace alusión de la postura política y de su carrera en el Ejército y en las comunicaciones. Además, aborda su trayectoria como humorista con un chiste sobre Sharon Stone.

"Soy Checho Hirane, yo soy experto en comunicaciones. También tengo un título de eso. Fui militar un tiempo también", dice Kramer en el video.

"El comunismo no ha funcionado"

En el registro continúa: "Seamos sinceros, el comunismo no ha funcionado en ni una parte del mundo".

"Tengo una planilla excel que dice clarísimamente, si yo soy economista, que la cuestión no funciona. Entonces no me vengan a vender la pescá a mí, ¿Cómo va a ser todo culpa del modelo?", agrega.

"Vivo en calle Los Militares"

El imitador personificado de Hirane afirma: "Yo vivo en calle Los Militares, pero te voy a decir eso no más, porque 'sabí' si yo voy a estar hablando y tú me vay a poner un recuadro que sale Pinochet al lado ¿Qué tengo que ver yo con eso? Sí, los jueves le estoy actuando a Carabineros de Chile, los viernes le estoy actuando al Ejército y los sábados a veces a la PDI".

"No sé si está demás decirlo, pero con plata baila el monito. Si estamos en un sistema económico capitalista donde las cosas funcionan de esa manera, y por eso ahora tenemos tantos migrantes porque saben que este país es sólido. Y sabes lo más curioso, es que de afuera todo el mundo sigue amándonos diciendo 'el sistema que tienen ellos es fabuloso'", añade.

Además, indica que: "Esta cuestión de los impuestos a los súper ricos, o sea, dejen que los ricos sigan viviendo y siguen haciendo las cosas. ¿Qué les importan? si es rico qué te importa a ti, déjalo tranquilo".

