María tiene 75 años y acudió a una sucursal de Banco Estado, en la comuna de La Florida, para saber si calificaba para recibir un bono de ayuda, pero hasta ahora el proceso no le ha sido favorable o bien se entera tradíamente de los plazos de postulación.

Vive con 130 mil pesos mensuales por su Pensión Básica Solidaria de Vejez, por lo cual no puede arrendar una pieza.

La mujer concurrio hasta el banco para consultar si le correspondía alguna ayuda del Estado, pero la respuesta fue negativa. “A la clase media le toca ahora, me dijeron. No he recibido ningún bono", afirmó.

“Siempre he vivido en la comuna de La Florida, en este mismo barrio porque la gente me conoce un poco”, sostuvo la adulto mayor, quien ya lleva medio año en esta situación.

Relató que, debido a lo baja que es su pensión, no le alcanza para un arriendo, además pidió un préstamo, por lo que se reduce aún más su ingreso mensual: "Voy a dormir al consultorio sentada porque no tengo cama”, relató.

"No tengo otra opción, si me gasto la pensión en una noche o dos noches ya me quedaría sin dinero, lo hice hace dos meses, en Estación Central que es lo más barato, al tiro tuve que pagar 20 mil pesos por una pura noche. Por eso ahora me las arreglo así", explicó María.

Confesó que "llegando el sueño duermo y descanso un poco allí, claro que me duele la cintura al estar sentada".

No tiene familia

Sobre ayuda que recibe en el barrio relató que “lo único es que las vecinas que me vieron una vez, me dan almuerzo calentito, pero las que me conocieron por 20 ó 25 años nada, casi nunca”.

No tiene familia y afirmó que para ayudarla "es un poco difícil porque estoy por aquí y por allá. Aquí en el barrio podría ser, con alguna vecina, no se me ocurre cómo", finalizó.