Amalia, de 68 años, trabajó gran parte de su vida y ahora recibe una pensión equivalente a $153.000 que según ella, le alcanza para costear algunos servicios básicos, como luz, agua y gas.

Pese a su delicada situación económica, la mujer ha puesto todos sus esfuerzos en un emprendimiento que tiene, en el cual se dedica a vender completos y otros tipos de productos como pan y cócteles.

En conversación con Mucho Gusto, Amalia profundizó acerca de su día a día y afirmó que hace dos años que no está trabajando formalmente y que tampoco califica a algún bono del Estado.

"Quiero estar tranquila"

"Ahora me estaban haciendo unos trámites y salí en cero, no pasó nada", señaló la mujer, afectada por no poder optar a las ayudas económicas fiscales.

Sobre su pensión, sostuvo que "encuentro que es muy poco para la gente que recibe esto. Con qué vivimos... mi casa yo la tengo casi botada, tengo un techo que está malo y va a venir el invierno".

"Yo no necesito tantas cosas, necesito un poquito más de mi pensión, los bonos o alguna ayuda, quiero estar tranquila", expresó Amalia.

Pese a la buena voluntad de una de sus hijas, que suele apoyarla constantemente, explicó que "tengo de todo un poquito en mi casa, pero lo que más necesito es una ayuda aquí para mi techo y para mi casa".

"Yo creo que todos queremos algo mejor para este país, que no haya tantos abusos con la gente. Es lo único que espero", sentenció la mujer.

