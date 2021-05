Conmoción, pena y rabia es el sentir de una de las hijas de Natalia Véliz, de 40 años, quien falleció producto de envenenamiento, tras consumir bebidas mezcladas con alcohol metílico, hecho ocurrido el pasado 7 de julio de 2018 y que dejaron al descubierto un macabro crimen.

La justicia apunta al abogado Ricardo González Latorre, quien fue enviado a prisión preventiva acusado del homicidio calificado de la mujer, a quien habría matado con el fin de cobrar tres millonarios seguros que la víctima tomó pensando en sus cuatro hijas como beneficiarias, pero que realmente estaban a nombre del supuesto victimario.

"Ponía las manos en su cara y no las veía"

Para lograr el supuesto engaño, el jurista conoció a la mujer vía redes sociales y entablaron un negocio en común. Durante este período la convenció de tomar tres seguros hasta que la víctima quiso poner término al vínculo. En ese instante, el jurista la invitó a beber, momento en que se habría producido el envenenamiento.

El hecho, suscitado el 30 de junio de 2018, llevó a Natalia Véliz a ser trasladada de urgencia al Hospital de Quilpué. En conversación con el matinal Mucho Gusto, su hija, Caroline Reyes, narró: "Ella se sentía mal, vomitaba y estaba mareada, era como si estuviera drogada. Decía que no podía verse las manos, se las ponía en frente de la cara y no se las veía".

Siguiendo con su relato, agregó que "como a las 7 de la mañana el doctor me llama y me dice que hable con mi familia, porque mi mamá tenía un 90% de posibilidades de morir, lo que ella padecía no tenía solución y estuvo inconsciente los siete días siguientes y el 7 de julio falleció".

"Le pidió que borrara conversación de WhatsApp"

Ante la situación, la familia se enteró del mortal engaño, ya que su hija sostuvo que "no sabíamos que habían seguros a nombre de ella. Mi hermana se acercó a la aseguradora y le dijeron que no era beneficiaria, que era otra persona. No nos pudieron dar el nombre y nos pareció extraño. Él no era pareja de mi mamá".

Así siguen recabando datos y revisaron el teléfono de su progenitora descubriendo que "hay una conversación de WhatsApp, donde lo culpaba de su mal estado. Ahí sale que se juntó con él, que la fue a dejar y ella le decía 'qué le había echado, que se sentía muy mal y qué había consumido'. Ahí él le pedía borrar las conversaciones, que no le contara a nadie que había tenido contacto con él. Si hubiera borrado las conversaciones, nunca hubiéramos llegado a él".

Tras ello, el inculpado siguió con su plan y, según indicó Caroline Reyes, "él cobro un seguro de 109 millones cuando lo detuvieron, es una plata que nunca íbamos a tener. Él ha viajado a todo el mundo y logro hacer de las suyas, si no nos hubiésemos metido, no nos hubiéramos dado cuenta nunca de esto".

Fue envenenada

Lo ocurrido con Natalia Véliz fue explicado por el fiscal Hernán Silva a cargo del caso, quien aseveró que "primeramente había un diagnóstico vinculado a una posible meningitis, el cual fue después descartado y conforme a todos los síntomas y relato de familiares se apuntaba a la existencia de envenenamiento por ingesta de alcohol metílico, proporcionada por un sujeto que después se pudo establecer, correspondía a la persona del imputado".

"El metanol es una sustancia que desaparece a las 12 a 24 horas del organismo, pero tras tratamientos y exámenes con el paso de los días desapareció esta huella del alcohol metílico y el cerebro experimenta consecuencias de deterioro. El cerebro se va licuando y la víctima empieza a perder la vista", agregó el jurista.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Policial