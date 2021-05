Durante la tarde de este domingo el humorista Stefan Kramer publicó en sus redes sociales una imitación al alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.

Dentro de sus propuestas postuló una “óptica popular, supermercado popular, sexshop popular, moteles populares, Mcdonalds popular, con una figurita de Salvador Allende”.

Daniel Enojadue

En el epidosio 3 de "Conociéndote", apareció "Daniel Enojadue" en un montaje blanco y negro. El edil recibió alusiones a iniciativas que ha implementado en su comuna -como la farmacia popular-, además de frases que ha manifestado en distintos programas de conversación.

Sobre el nombre del personaje explicó en el video: "Soy simpático, yo pienso que toda la gente me cataloga como una persona que es más enojón...", frase interrumpida por una pregunta en off.

"Por favor si me deja terminar, ¿no?... Sabe lo que pasa, es que cada vez que inicio una discusión usted me interrumpe, por lo tanto no puedo desarrollar la idea, creo que una conversación... Quiero que me pida disculpas, ¿no?".

Revisa la imitación