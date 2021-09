¿Daddy Yankee anuncia su retiro? Pronuncia emotivo discurso y pide que disfruten de su "última ronda musical"

Con más de tres décadas de trayectoria musical, Daddy Yankee subió al escenario de los premios Billboard Latinos a recoger su galardón y brindó su discurso más emotivo. Marcado por el agradecimiento, dejó en shock a sus millones de fans en el mundo entero al pronunciar unas palabras que dejaron ver una supuesta intención de retirarse del mundo musical.

El rey del reguetón se une a otro grupo selecto de intérpretes en este Salón de la Fama, anotándose otra distinción en su género que lo convierte en un fenómeno cultural latinoamericano lleno de popularidad, entre un público que transforma en éxitos todas sus canciones.

El intérprete de “Dura” y la “Gasolina” tiene a más de 60 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes reaccionaron ante el inesperado mensaje que regaló su artista favorito.

La inesperada despedida de Daddy Yankee

Son más de 17 millones de discos vendidos y 84 canciones posicionadas en las listas Billboard, que lo hicieron merecedor del homenaje de la icónica revista estadounidense al ser el primer artista del género urbano en pertenecer al Salón de la Fama.

Desde una transmisión en vivo realizada por Telemundo, Daddy Yankee subió el escenario del Watsco Center de Florida y desde allí el cantante interpretó el tema “Métele al perreo”, con el que dio un show más mostrando lo nuevo de su última producción musical, precisó el portal Los40.

Tras su presentación, tomó de nuevo el micrófono para dirigirse al público que se dio cita en la ceremonia, recalcando su satisfacción de estar en la velada, en la que hizo un repaso de sus 30 años de carrera profesional.

El reguetonero dio una lección de humildad, unión y solidaridad en su discurso, exaltando el idioma español como el vehículo por excelencia para triunfar en un mercado mundial.

Además, el puertorriqueño recordó sus inicios cuando solo era un jovencito. “Ustedes saben que yo arranqué con ilusión, cuando tenía 15 años, de estar sentado donde están todos ustedes ahora mismo y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación, uno se podía llevar un reconocimiento”, reflexionó el cantante.

“Nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista de música urbana en la historia en ser incluido en el Salón de la Fama de Billboard. Uno de los retos más grandes de los artistas es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades, y lo logré con mi idioma en español, cien por ciento”, resaltó con extremo orgullo.

Recordando que ve a sus fans como una gran familia, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre verdadero de Daddy Yankee, se le vio muy emocionado cuando recibió la ovación del público presente que, de pie, lo aplaudió sin cesar coreando su nombre artístico una y otra vez.

A sus 45 años, enumeró a algunos de los grandes exponentes del género, reconociendo por igual su talento para agradecer el apoyo que recibió a lo largo de su trayectoria sin desenfocarse, “logrando ser el mejor de todos los tiempos”.

Y ya finalizando su discurso, el “Big Boss” dejó alarmados a más de uno con sus últimas palabras: “Gracias a todos ustedes, con mucha mansedumbre, con mucho respeto para todos ustedes, muchas gracias y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí”, concluyó.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. Más de 16 mil 500 mensajes han dejado sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, felicitándolo por el premio, y la mayoría pidiéndole que no se retire, pues la última parte de su mensaje fue tomado como una despedida de los escenarios.

Y así lo escribió, Daddy Yankee en la leyenda de publicación sobre los premios Billboard. “¡La última ronda! Los amo”.

“No te retires”; “El respeto que existe que todo el mundo se puso de pie. Bien merecido lo tiene”; “Qué será del género sin el Jefe”; “No estamos preparados para esto, no te retires Goat”; “¿Cómo que la última ronda? Me muero”; “Por favor, nooo Daddy, sin ti el género no va a ser el mismo”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron el sentimiento de gran amor que tiene su publico por él.

Todo sobre Daddy Yankee

Todo sobre Famosos