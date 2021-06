Daddy Yankee revela su secreto para verse joven a sus 45 años y le dicen que usa bótox

Daddy Yankee es una referencia en el mundo del espectáculo cuando se trata de verse joven. A propósito de ello, el cantautor acaba de revelar en un video cuál es su secreto para tener una imagen tan conservada y jovial a sus 45 años.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, comenzó con un radical cambio en su estilo de vida en medio de la pandemia por el coronavirus. Su subida de peso y el control de 23 kilos de más se convirtieron, en el último año, en el centro de las miradas de la prensa y de sus fans.

La celebridad sigue impactando a sus seguidores por su transformación, al punto de que los usuarios de las redes sociales aseguran que parece más joven que su hija veinteañera, Jesaaelys. “Los hijos envejecen y el papi congelado en el tiempo”, comentan los fanáticos.

Daddy Yankee revela el secreto de su juventud

En un video de TikTok, compartido en las redes sociales por “Suelta La Sopa”, el reguetonero puertorriqueño confesó su secreto para verse bien cuando le preguntaron la razón por la cual no envejece y cada vez se ve “más guapo y joven”.

En las imágenes se observa a Daddy Yankee sentado en medio de un gimnasio y vestido con ropa deportiva. “Trabajar mucho... El tema siempre, cuando me preguntan eso, es salud. Buscar siempre la salud”, comentó el boricua. “Me ayudó mucho el no fumar, el no beber, por años”, agregó el cantante.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron y algunos de manera polémica. “Cuando era joven se veía viejo, ahora de viejo se ve joven”; “Eso es puro bótox. Ni la frente se le mueve”; “¿Me juran que eso no es un filtro?” y “¿Qué le pasó? Ya ni se parece”, comentaron.

El cambio que hizo toda su familia

Pero Daddy Yankee no es el único que se sometió en su familia a un cambio en su estilo de vida, incluyendo fuertes rutinas de ejercicios, pues su esposa Mireddys González también compartió el método con el que pudo perder 10 kilos.

Mireddys, de 44 años, reveló por medio de las redes sociales su secreto para mejorar su peso, y lo que ha hecho junto a su esposo para controlar los kilos de más. Asimismo, confesó que le costó ejercitarse.

Jesaaelys, la hija más mediática de ambos, igualmente tiene su propia historia con la pérdida de 50 kilos, proceso que inició durante su adolescencia y que cambió su imagen por completo.

Todo sobre Daddy Yankee

Todo sobre Famosos