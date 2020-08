En las últimas semanas de esta cuarentena, la rutina de muchas personas se ha enfocado en perder peso, tal es el caso del cantante de música urbana Daddy Yankee, quien en los últimos meses ha compartido con sus seguidores la cantidad de kilos que ha perdido, gracias a una rutina de dieta y ejercicios que cumple fielmente.

El puertorriqueño muestra su progresión cada semana y en total ha perdido cerca de 12 kilos producto de los trabajos que realiza junto a su esposa, Mireddys González.

González aprovechó sus redes sociales para explicar cuál es el secreto que tiene a toda la familia en su tarea de perder peso.

La dieta de Daddy Yankee y Mireddys

Desde sus stories, González compartió la siguiente dieta que mantiene junto a su esposo, y consiste en:

- Hacer solo 5 comidas, una cada 3 horas en porciones pequeñas

- Dejar los refrescos y tomar mucha agua

- Hacer ejercicios de lunes a viernes

"Me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga @michi_mm_ me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan siempre a diario", escribió la boricua que ha perdido cerca de 10 kilos desde marzo.

Motivación familiar

No es la primera vez que la familia de Daddy Yankee se une a un reto de perder de peso. Su hija menor Jesaaelys Marie Ayala, tuvo una transformación radical durante su adolescencia llegando a perder hasta 50 kilos.

Ahora en sus redes sociales, la joven de 20 años, se ha convertido en una influencer de maquillaje que busca motivar a las personas con sobrepeso.

Esa transformación física también estuvo motivada a un padecimiento médico que heredó de su padre.

En el 2016, el cantante reveló que sufre de prediabetes y por eso su estilo de vida siempre tiene que ser saludable, acompañado de una actividad física constante.

"Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejo sola en la batalla. Tengo una con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia", comentó en ese momento el cantante para el programa Al Rojo Vivo.

Ver cobertura completa