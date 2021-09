Britney Spears regresa a Instagram y fans dudan que sea ella: "Tenía el cabello rojo"

Apenas hace pocos días Britney Spears se despidió de sus seguidores en Instagram para dedicarse al compromiso con su novio Sam Asghari. Pero duró poco la ausencia, pues la polémica estrella pop está de regreso.

Antes de cerrar la cuenta de Instagram, la intérprete de “Toxic” dijo adiós y agradeció el apoyo del movimiento #FreeBritney en medio de la batalla legal contra su padre Jamie Spears para librarse de su tutela.

"No se preocupen amigos... simplemente tomaré un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Volveré pronto!”, explicó la cantante en su cuenta de Twitter.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨