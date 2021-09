La demanda por abuso sexual que persigue al príncipe Andrés: Ya fue notificado por Estados Unidos

La acusación de abuso sexual contra el príncipe Andrés continúa en marcha mientras sus abogados buscan ejercer sus recursos legales en medio de la pugna. Sus representantes en Estados Unidos ya fueron notificados a través de correo electrónico y por un servicio de correspondencia de la demanda.

"De conformidad con la orden del Juez Kaplan del 16 de septiembre de 2021, en la que se concedió la moción del demandante para un servicio alternativo (adjunto), estoy notificando por correo electrónico la citación y demanda en el asunto arriba mencionado sobre usted en su calidad de abogado del demandado, el Príncipe Andrew, duque de York", reza el texto de la notificación, publica el diario inglés Mirror.

Virginia Roberts Giuffre afirmó ante la justicia de Estados Unidos que el hijo de la reina Isabel II la forzó a tener relaciones íntimas cuando ella tenía 17 años. Todo ello en el contexto de la trata de personas liderada por Jeffrey Epstein, quien era amigo del duque de York, según un artículo de Europa Press.

Prince Andrew is tugging at Jeffrey Epstein's sleeve deep into his grave.



He wants to use Epstein's 2009 settlement with Virginia Giuffre to sidestep her sexual assault lawsuit.



Seems even Epstein can't break free of the nonce, Andrew. pic.twitter.com/7QBrXAvN9g