Abuela de Thalía es internada tras caídas: Tiene fracturado el peroné y una fisura en la rodilla

La abuela de la reconocida cantante Thalía, Doña Eva Mange, pasa nuevamente por un momento delicado de salud. Ahora se encuentra luchando para recuperarse de una fractura en sus dos piernas.

A principios de año, la intérprete de “Amor a la mexicana” anunció a todos sus fans la difícil situación familiar que pasaba, luego de que descubriera que su pariente, de 103 años, era maltratada en un lugar de asilo y pidió cárcel para los responsables.

Desde entonces, Eva Mange fue trasladada a la residencia de la hermana de la cantante y también actriz, Laura Zapata, quien se ha hecho cargo de todos los cuidados mientras se recupera por completo de las anomalías presentadas, debido a la atención negligente de la casa de reposo.

Abuela de Thalía sufrió dos caídas

Fue la propia hermana de Thalía, Laura Zapata, quien dio detalles de la nueva dificultad de salud que atraviesa la anciana, durante una entrevista en el programa “Ventaneando”.

“Me la dejaron caer dos veces. Tiene fractura en las dos piernas, las dos tibias, los dos peroné, un piecito, fisura en una rodilla. La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron ‘¡señora, mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie todo morado, hinchado”, contó sobre el actual estado de la abuela de Thalía.

La actriz detalló además que tiene dos grupos de enfermeros para el cuidado de Eva Mange y que ninguno le supo explicar realmente lo que había sucedido. Debido a estas irregularidades, tuvo que cambiar a los responsables de su cuidado.

“Hago un llamado a los enfermeros, porque cómo es posible que ejerzan esta carrera sin tener realmente, corazón y ética”, reflexionó la villana de telenovelas.

“Thalía colabora desde la distancia”

La abuela de Thalía tuvo que ser trasladada a un hospital, donde actualmente es tratada hasta que recupere la movilidad de sus piernas. Sobre la ayuda que percibe de la cantante, Laura Zapata señaló que solamente se trata de un aporte económico.

“Hay una cuestión económica con ella. Me ayuda desde lejos, ella paga algunas cosas y yo otras, pero no hay dinero que pague el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre, que soy yo. Ella ha sido generosa”, indicó.

Todo sobre Thalía

Todo sobre Famosos