Después de un mes de lucha por denuncias y controversia, finalmente la abuela de Thalía, Eva Mange , fue "rescatada" de la casa de reposo donde residía y en la cual habría sufrido malos tratos por parte de los trabajadores del lugar.

Según los medios locales la hermana mayor de la cantante mexicana, Laura Zapata, logró que Eva, de 103 años de edad, saliera del asilo, el cual está siendo investigado por el grave estado de salud en el que fue encontrada.

"Es un lugar de terror y de pánico", afirmó Zapata, tras apuntar que la tuvieron retenida por algunas horas antes de marcharse a casa, previo a un chequeo médico que le realizaron en un centro de salud de Ciudad de México.

"Gracias a las doctoras de la ambulancia, me percaté que era inminente tener un resultado certero de la salud de mi abuela. Nos pasamos al hospital, le hicieron análisis, radiografías y todo lo que requería", manifestó la también actriz, según TV Azteca.

Laura, quien junto a Thalía demandaron a la casa de reposo, agregó que el diagnóstico que le dieron sobre su abuela después de este chequeo: "Afortunadamente, no tenía nada que ver con el resultado que me habían dado en este lugar (asilo). Ella tiene derrame pleural en los dos pulmones. Le doy gracias a Dios porque no me la traje directo a la casa".

"Pasó la noche tranquila"

Tras superar esta terrible pesadilla, Eva Mange se encuentra bajo los cuidados de su nieta Laura, quien aseguró que su abuelita "pasó una noche más tranquila".

Aunque el diagnóstico es delicado, la centenaria será tratada en la comodidad de su hogar, donde su nieta le habilitó su habitación y contrató "dos expertos, enfermeros" que estarán en su casa para que puedan cuidarla como corresponde, consignó People.

Aquí a finales de enero cuando mi Abuelita me decía que no la dejara. Y oramos “Nada te turbe nada te espante”... pic.twitter.com/Ysqd101ShH — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) February 17, 2021

"El médico me dijo que no me preocupara, que no era una cuestión grave, de acuerdo a los análisis que se le hicieron. Ellos decidieron que no tenía que quedarse en el hospital. (Me dijeron) 'se la puede usted llevar a su casa'", señaló.

Finalmente, Laura Zapata advirtió que las investigaciones en contra de la residencia seguirán por parte de las autoridades correspondientes.

Recordemos que el pasado 18 de enero, Thalía dio a conocer a través de sus redes sociales la difícil situación que estaba atravesando su familia, debido al estado de su abuela producto de supuestos maltratos sufridos en la casa de reposo donde se encuentra internada.

Justo ese día doña Eva Mange cumplió 103 años de edad y la cantante mexicana lo celebró, a la vez que pidió oraciones a todos sus seguidores para ayudarla a superar sus problemas de salud y toda la situación que atravesaba.

Seguimos en el recorrido de la casa del terror ??? Esos son los trajes que la jefa de enfermeras entrega para salir a su supuesto protocolo contra COVID . Qué tal la limpieza ??? pic.twitter.com/dvvMvFeqi9 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) February 17, 2021

Los invitaré a recorrer conmigo lo ocurrido ayer en el Asilo de Interlomas. pic.twitter.com/kP9JL3NG5X — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) February 16, 2021

Todo sobre Thalía

Ver cobertura completa