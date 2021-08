"Abusó de mí en tres ocasiones": Revelan detalles de demanda contra el príncipe Andrés por violencia sexual

Un nuevo escándalo sacude a la monarquía británica. El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, enfrenta una demanda por abuso sexual. Virginia Giuffre, una joven estadounidense, lo señala de cometer el delito cuando ella tenía 17 años.

El caso del duque está relacionado con el famoso magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y quien se suicidó en 2019 en una cárcel de Estados Unidos, recuerda el Daily Mail. El acontecimiento conmocionó a la opinión pública porque la trama implicó a varias figuras de la política y el espectáculo internacional.

La mujer lo acusó de forzarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento en tres ocasiones, entre 1999 y 2002, algo que el príncipe niega tajantemente.

La primera vez que la mujer rompió el silencio fue en 2019. En aquel momento, también circuló una polémica foto donde el príncipe la rodeaba con su mano en la cintura.

La demanda contra el príncipe Andrés

En un comunicado difundido por People, Virginia Giuffre declaró que sus abogados presentaron esta semana una demanda en Nueva York en contra del príncipe Andrés según la Ley de Víctimas Infantiles. “Fui traficada con él y abusada sexualmente por él", sentenció.

“Los poderosos y ricos no están exentos de ser responsabilizados por sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia", señala el texto de la misiva.

Giuffre, quien ahora tiene 38 años, insiste en que no tomó la decisión a la ligera y que está consciente de las consecuencias que esto puede traerle. Sin embargo, está dispuesta a seguir adelante para no defraudar a su familia y a las víctimas de violencia sexual en el mundo.

Niega motivos de la demanda

Por su parte, el príncipe Andrés dice no conocer a Virginia Giuffre y negó los motivos de la demanda hecha por ella. En una entrevista al programa Newsnight de la BBC dijo: "No sucedió. Desde luego puedo decirle categóricamente que eso nunca sucedió. No recuerdo haber visto nunca a esta mujer", aseguró en 2019.

Aunque sí reconoció su amistad con el empresario Jeffrey Epstein y admitió que fue una “inequívoca e imprudente asociación”. Añadió que el suicidio del millonario dejó muchas preguntas sin responder sobre las víctimas.

"Solo puedo esperar que, con el tiempo, sean capaces de reconstruir sus vidas", añadió, mostrándose dispuesto a colaborar con las investigaciones. La demanda interpuesta por Giuffrer procede luego de que él se negara a cooperar con las autoridades.

