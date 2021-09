Adamari López revela detalles de su ruptura con Toni Costa: "Hay cosas que no podía permitir"

Una reveladora entrevista concedió Adamari López como parte de la celebración de su cumpleaños 50. La presentadora de televisión suelta tajante: "Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado" y, por primera vez, ofrece detalles de su ruptura con Toni Costa, el padre de su hija Alaïa.

Con una renovada figura, gracias a un régimen alimenticio saludable y ejercicios que le permitió adelgazar 9 kilos, la puertorriqueña agradece a Dios "por estos 50 años y que me permita vivir muchos más llenos de salud y al lado de mi hija". Pero también vive momentos difíciles, al admitir que todavía ama a su expareja.

Sobre las razones que los llevaron a separarse, López sostiene que "hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo".

Reveló a la revista People que "estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto".

Las lágrimas de Adamari López

La exesposa de Luis Fonsi sigue enfocada en el trabajo para salir adelante en medio de su separación. Y ahora se estrenó como juez en el programa “Así se baila” en Telemundo. En este espacio, la reconocida presentadora protagonizó un emotivo momento al evocar a su papá.

Recordando su participación de hace una década en “Mira quién baila”, la “Chaparrita” regresa a una pista de baile, pero esta vez desde el otro lado, siendo una de las encargadas de evaluar a los participantes.

El esperado reality show dejó ver a la presentadora y madre de Alaïa en su mejor momento, desbordando elegancia y glamour en un outfit que no ocultó sus encantos en la renovada imagen que sus fans tanto celebran.

Elevando su belleza en un mini vestido de escote strapless, decorado en canutillo verde, amarillo y blanco, la conductora del magazine “Hoy Día” deslumbró en el primer programa.

La revista People en Español detalló que la participación de unas de las parejas, conformada por el actor colombiano Gregorio Pernía y su hija Luna de 15 años, movió las fibras del pasado de la artista, quien rompió a llorar en plena transmisión.

Adamari no pudo contener las lágrimas al recordar la pérdida de su padre, Luis López, quien falleció en febrero de 2015.

"Tengo el corazón a millón"

La energía que mostró el famoso intérprete que dio vida al “Tití” en la telenovela “Sin senos si hay paraíso”, con la tercera de sus cuatro hijos, fue el motivo para que la presentadora de televisión se expresara de una forma tan sentimental sobre el espectáculo que dio su compañero en la pista.

“Tengo el corazón a millón, qué satisfacción Luna para ti, que hoy día tengas la oportunidad de bailar con tu papá. El mío no está, está en el cielo y a mi papá también le encantaba bailar y yo siento que ver a tu papá mirándote a ti, era como ver a mi papá mirándome a mí”, dijo al evaluar la performance de la noche.

Envuelta en un completo estado de emoción, trajo los momentos con su progenitor, esos episodios llenos de gratos momentos que mantiene vivos en su corazón.

Por ello, felicitó a padre e hija por poder mostrar esa alegría con movimientos en el baile. “Es un papá orgulloso y feliz de poder tener esta experiencia con la persona probablemente más importante de su vida”, cerró.

