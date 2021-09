Las controversiales primeras fotos de Meghan después de tener a su hija: Críticas apuntan a un exceso de Photoshop

La revista Time concedió a Meghan Markle y al príncipe Harry encabezar la lista de las 100 personas más influyentes del planeta. Y este honor se convierte en la portada más controversial de la pareja real para cerrar el 2021, generando cientos de críticas en la reaparición de la estadounidense luego de tener a su hija Lilibeth Diana.

Este reconocimiento a los famosos esposos los pone de nuevo en el ojo del huracán. Los medios británicos y las redes sociales hablan de la producción de la segunda sesión fotográfica de los duques de Sussex, pues ya hace tres años sus rostros fueron publicados con motivo de su boda.

Entonces la portada llevó como título "Los royals modernos”, con una foto de su matrimonio, recordó la revista Hola.

Las imágenes de Meghan Markle y Harry

La apuesta de Time sobre que “Meghan Markle y monarquía” sería la “combinación perfecta” se aleja mucho de la realidad actual. La explosiva entrevista con la presentadora Oprah Winfrey desató la mayor fractura en la monarquía del Reino Unido luego de las acusaciones que hicieran de racismo y maltratos.

Esta vez el enunciado que aparece es: “El duque y la duquesa Sussex”, título real que inicia la controversial imagen del nieto de la reina Isabel II, quien también arribó a su cumpleaños número 37.

La imagen de Meghan Markle, de 40 años, reaparece a casi 4 meses de traer al mundo a su segunda hija en una portada compartida con su esposo. Están en una terraza de su mansión en California. Ella en primer plano y detrás el príncipe apoyándose sobre su hombro

En la fotografía lleva un look “total white” de elegante diseño, conformado por un pantalón de tiro alto de plises, blusa abotonada al frente y mangas dobladas ligeramente a la altura de los codos. Su melena súper abundante y más larga se destaca junto a sus joyas, varios anillos – el de compromiso y de su boda-, reloj de oro y su pulsera preferida de Cartier.

Mientras que el hermano del príncipe William eligió una versión ligera de un outfit masculino casual, con pantalones a juego con un suéter negro de manga larga y pulseras estilo tribales en color marrón.

El portal de El Periódico hace alusión al eventual excesivo uso del Photoshop. “Una piel suave, lisa y sin ningún tipo de imperfecciones”, dibuja a una Meghan con aires de mujer exótica, cita. En el caso de Harry, el cabello se hace más notorio, sin la calvicie que todos han visto agudizarse en los últimos años.

En otra instantánea, los felices esposos caminan por los jardines de su finca en Montecito. Mirándose a los ojos y riendo, se aprecian con unos atuendos a juego. El verde oliva predomina en sus piezas, y Meghan optó por un pantalón negro de lana firmado por la diseñadora británica Victoria Beckham, combinado con un jersey de cuello alto, y un abrigo largo, publicó el Daily Mail.

Nuevamente, los críticos alegan demasiado retoque a esta gráfica. Pese a ser un color oscuro el de su outfit, la protagonista de la serie “Suit” luce más ancha de sus caderas, y una cintura que dista de sus medidas antes de su última maternidad.

Y en una tercera foto posan los dos en una ventana externa con sus outfits verdes, donde se logra detallar más de cerca a la pareja, con sus impecables trajes estilo de oficina.

El polémico perfil de los duques

El perfil que habla de los esposos fue escrito por José Andrés, reconocido chef y aliado de la Fundación Archewell. El español no pudo escoger mejores palabras para iniciar la discusión sobre la labor de Harry y su esposa. “En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa demuestran compasión por las personas que no conocen”, dijo.

A esto agregó otra frase que dio de qué hablar: “Les han dado voz a quienes no la tienen a través de los medios, han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro... jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, y enterrados por la fama”.

Todo sobre Meghan Markle

Todo sobre Famosos