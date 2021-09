El contundente mensaje del novio de Natti Natasha para rechazar la violencia doméstica

El prometido de Natti Natasha, Raphy Pina, envió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, dando su apoyo a las mujeres que sufren de violencia doméstica a mano de sus parejas. El texto llega después de una nueva denuncia de violencia doméstica en contra de un reconocido boxeador puertorriqueño que causó revuelo en las redes sociales.

Desde su Instagram, el productor musical muestra la importancia que brinda a la familia, en la que la mujer lleva un papel preponderante. Su madre, hija mayor y ahora la artista con su primogénita, son su mayor tesoro tal como lo enfatiza a diario en sus publicaciones.

La reguetonera encontró una pareja que apoya su carrera y al padre de su hija en el empresario boricua, quien pregona los valores familiares para alcanzar la dicha en su hogar junto a sus tres hijos mayores y a Vida Isabelle, al lado de la estrella dominicana.

“Las mujeres se respetan”: Novio de Natti Natasha

El país natal de Raphy Pina, Puerto Rico, está consternado por un nuevo caso de violencia de género al conocerse la denuncia que hiciera la influencer Andrea Ojeda contra su expareja, el excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Juanma” López, por ser un “maltratador”, detalló el diario El Nuevo Día.

A través de sus “Stories” de Instagram, “La Pekistana”, nombre con el que se conoce a Ojeda en las redes, rompió el silencio y reveló que su excompañero le propinó golpes que dejaron su rostro marcado.

Ante este caso, Raphy Pina posteó un mensaje titulado: “Las mujeres se respetan”, y con el que quiso solidarizarse con las mujeres que son maltratadas.

“¡No le bajen mujeres! Esto no se trata de tirar al medio, se trata de mantenerlas vivas. ¡Cabrones, hay mil mujeres en la vida, no jodan con ellas! He visto mucho cabrón en la industria cabroniando, suerte que ya las redes ayudan a bajarle la película de manisueltos. ¡Cuente conmigo, que yo no voy con esos cochinos!”, escribió en el post.

El empresario se ganó los aplausos de sus seguidores con el aleccionador mensaje de apoyo y en defensa de las mujeres que son abusadas en sus hogares.

“Eso dice un verdadero hombre”; “Siempre, eres grande, un gran ejemplo”; “Así se habla, sin tanto pañitos como hacen otros”; “Un rotundo no. Al maltrato, cero tolerancia”; “Eso, mil aplausos para este hombre de verdad y “Gracias por defender a las mujeres”, escribieron en respaldo a sus palabras varios fans que celebraron la posición del empresario.

En el 2020, Natti Natasha elevó su voz de rechazo a la violencia contra la mujer con su tema "Me estás matando", que hablaba de una historia de maltrato físico y psicológico. En la ceremonia de los "Premios Lo Nuestro" lo lanzó por todo lo alto con una gran puesta en escena que arrancó aplausos.

