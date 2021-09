"¡Qué vivan los novios!", fue la primera frase que le oímos decir al loro Arnold en el capítulo debut de "#PobreNovio", cuando Santiago (Etienne Bobenrieth) llegaba a su casa luego de ser abandonado en el altar.

Un divertido momento que hizo reír a los televidentes, quienes creyeron que el plumífero hablaba realmente. Sin embargo, es hora de decir la verdad. La voz de Arnold la hace una actriz.

Carolina Castillo, quien tiene experiencia doblando musicales y películas infantiles, fue la escogida para darle la voz a Arnold, que en realidad se llama Beni y no es macho, sino hembra.

La actriz Carolina Castillo, reveló a LUN que nunca antes le había tocado hacer la voz de un loro, por lo que cuando le ofrecieron la oferta, "lo primero que hice fue buscar voces de loro y dije, 'guau, hablan perfecto'". Escuchándolos los empecé a imitar y fue súper entretenido", confiesa.

No le costó tanto dar con la voz de Arnold, aunque si hubo una pequeña corrección: "No me demoré nada en dar con el tono, pero lo hacía muy arriba, me dijeron si podía bajarlo porque en la teleserie es un loro macho, entonces lo fuimos bajando con el trabajo de dirección para que pareciera macho", sentencia.

Añade que para darle verosimilitud a su personaje, "no podía decir todo bien pronunciado, había que ensuciarlo un poco. Cuando le conté a mi mamá me dijo: 'Mentira, si no me hubieras dicho no me habría imaginado que eras tú la de la voz".

La dueña del animal en la vida real es Valentina Abarca, quien detalla que su mascota "es muy desconfiada, no se da con muchos. Duerme en su jaula y durante el día anda en el patio o se sube a una tarima que se le hizo, donde tiene un espejo donde se mira, eso le encanta".

La directora de segunda unidad de "#PobreNovio", Barbara Della Schiava, comenta que en grabaciones, Beni "es súper tranquila, llega en su jaulita y cuando la ponemos en su palito se mantiene ahí, no grita ni vuela. Tratamos que no esté todo el rato en el palito para que no se estrese".

"#PobreNovio" emite capítulos estreno de lunes a viernes a partir de las 20 horas, solo por las pantallas de Mega. Puedes verla online a dicha hora apretando este enlace.

