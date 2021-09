Las redes sociales son un arma de doble filo, así como pueden llegar muchos comentarios de amor, también pueden existir los de odio, y la actriz venezolana Nathalie Vera no está exenta de recibir todo tipo de mensajes.

El mes pasado, la intérprete de Génesis Márquez en la teleserie vespertina de Mega, “Pobre Novio”, subió un video a su TikTok, en donde vestida con pijama, en la comodidad de su cocina, hizo el trend de la popular canción “Sigue Bailandome”, del cantante Darkiel, en el cual se refirió a cómo se siente cuando se ve en la televisión.

Esta publicación llegó a tener más de 70 mil “likes” y reproducciones, superando los 700 comentarios, en donde un usuario de la aplicación le escribió la frase: “Es el personaje más fome”, acompañada de un emoji y risas de burla.

A esto, la joven de 26 años no dudó en responderle de una manera creativa y humorística. "Eh? No me importa, no me importa", eran las palabras que repetía una y otra vez el audio que utilizó, para contestar a la persona que le comentó la frase anterior.

Con divertidos bailes, gestos y risas, Nathalie le respondió, logrando hacerse viral en pocas horas. Actualmente, cuenta con 253 mil seguidores en TikTok y casi 46 mil en Instagram, y en ambas plataformas utiliza el nombre “Coconath”.

Su personaje

Génesis, es parte del núcleo familiar antagonista de la historia, en donde Pamela Donoso (interpretada por Francisca Walker) dejó plantado a su novio en pleno casamiento, contexto que le da vida al nombre de la novela.

Esta niña se caracteriza por andar constantemente en bicicleta. Esto fue un desafío para la actríz, ya que dejó las famosas “rueditas” de apoyo cuando ya era casi una adulta, pero lo aceptó con mucho entusiasmo.

Su papel en la teleserie de Mega, es el primer trabajo que Vera realiza en TV abierta. Desde que llegó hace cuatro años a Chile, le costó mucho conseguir un trabajo estable, hasta que logró ser seleccionada por la producción.

Mira aquí su reacción al ser seleccionada para "#PobreNovio"

