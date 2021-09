Las teorías sobre quién es el hijo perdido de Bella en "#PobreNovio"

La confesión de Bella (Teresita Reyes) respecto a un hijo que entregó en su juventud desató una serie de teorías entre los fanáticos de "#PobreNovio", quienes se encargaron de especular cuál es el personaje que en realidad es el retoño de la asesora del hogar de la casa de Arturo (Héctor Noguera).

Todo comenzó cuando en el inicio del capítulo de este martes, la encargada de las labores en la casa de uno de los protagonistas le contó a su jefe lo que había realizado más de dos décadas atrás.

"Yo tengo un hijo y no sé dónde está. Hace más de 25 años que no sé de él. Yo lo abandoné", aseguró en medio de su llanto, remarcando que lo hizo debido a la pobreza en la que estaba sumida, lo que no le aseguraría una buena vida a su hijo.

Arturo se compromete a encontrarlo

Tras la confesión de Bella, Arturo se comprometió a ayudarla a encontrar a su hijo, pese a que está contra el tiempo luego de que se supiera que mantiene una enfermedad terminal.

Esto llevó a que los seguidores de la producción de Mega aplaudieran al personaje interpretado por Héctor Noguera, quien en un principio fue visto como uno de los "villanos" del drama televisivo.

Teorías de fanáticos

Una vez emitido el momento en la teleserie, en las redes sociales se dispararon las especulaciones sobre quién es el hijo de Bella, y cómo esto podría incidir en la trama de la teleserie.

Los principales focos se fueron con Johnny (Claudio Castellón), el amigo de Santiago (Etienne Bobenrieth), cuya historia precisamente tiene que ver con el abandono por parte de sus padres cuando era pequeño.

Por otra parte, otros aseguraron que podría ser el propio Santiago, debido a su cercanía e identificación con el hogar de menores y que incluso no aparece en todas las fotos de su familia.

estamos de acuerdo que el amigo del pobre novio va a ser el hijo abandonado de la Bella cierto? #PobreNovio — conny✩ JK DAY🦕 (@strwtete) September 1, 2021

Aparte de Johnny (que fue adoptado), el segundo probable hijo de la teresita reyes puede ser Santiago (porque no sale en las fotos familiares de la casa) #PobreNovio pic.twitter.com/HYdmiWnE5Z — Víctor ☆ (@Pinguictor) September 1, 2021

Apuesto a el hijo de Bella es el #pobrenovio — yo (@yo__90__) September 1, 2021

