Vesta Lugg rompe en llanto en pleno aeropuerto: Aerolínea no la dejó viajar con su perrita

Rompió en llanto. Totalmente desconsolada se mostró en su cuenta de Instagram la influencer y cantante, Vesta Lugg, en sus historias grabadas directamente desde el aeropuerto.

De acuerdo a su testimonio, luego de un año, Lugg emprendía este lunes un vuelo a Canadá, para visitar a su familia. Lo quería hacer con su perrita, Funky, la cual, registró en el vuelo. Sin embargo, un error en el sistema le impidió que su mascota le acompañara.

"Me rompe el corazón"

"Estuve dos horas para subir con la Funky (su perra) para subir al avión. Ustedes saben que siempre hago todo de forma correcta. Agendé y reservé su cupo en el vuelo y me están diciendo que no hay un código de reserva como perrita de soporte emocional a mi pasaje por lo que no la pueden dejar subir, porque hay un error de sistema", comenzó señalando.

Añadió que por varios minutos intentó contactarse con el número de atención al cliente de la aerolínea, pero no le han dado respuesta, puesto que nadie le contesta.

"No pueden solucionarlo acá desde el aeropuerto, y por ende, me están obligando a bajarme del vuelo", cerró, con lágrimas en sus ojos.

Vesta Lugg en sus historias

Luego subió algunas historias, señalando que "me rompe el corazón su forma y la poca responsabilidad que toman. 'Puedes mandar un reclamo en la página", fue la única solución que me dieron".

Interpelando directamente a la empresa de vuelos, señaló, "la única razón por la cual viajaba con ustedes era por las facilidades de viajar con mi perrita de soporte emocional. Ustedes se equivocan y la Funky es la que termina sufriendo".

Historia de Vesta Lugg

