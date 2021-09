Sin duda uno de los momentos más recordados de "Rojo" fue cuando uno de los participantes deslizó que las votaciones del programa de talentos estaban arregladas.

¿Quién espetó lo anterior? El cantante Rodrigo Cruz, quien formó parte del espacio desde su primera temporada en el año 2002.

La pelea con el "Tío conductor"

Si bien nunca consiguió un lugar en el espacio, se mantuvo como parte del "Clan Rojo", durante varios ciclos, hasta que en 2004 vino el encontrón con Rafael Araneda.

Resulta que a Rodrigo le parecía extraño la cantidad de votos telefónicos que se recibían en el show, porque a su juicio, llevaba muy poco al aire.

Una tensa discusión en donde Cruz renunció al aire (aunque después volvió disculpándose con la producción al aire), pero que marcó su participación, puesto que tras el fin de esa temporada, nunca más lo llamaron para las siguientes generaciones.

Rodrigo Cruz disculpándose en Rojo tras el encontrón con Rafael Araneda

En 2005 participó en "Mekano", pero duró poco en el programa, puesto que el espacio de Mega privilegiaba más el baile que el talento vocal. Luego de eso, desapareció para siempre de la TV.

El presente de Rodrigo Cruz

A 17 años de su alejamiento de la TV, Rodrigo Cruz dio una entrevista a Página 7, donde explicó la trastienda de la mediática pelea.

"Hay cosas que no se saben y no las quise decir, porque en ese tiempo mi papá trabajaba en prensa de TVN. Cuando renuncié me tomó el director del programa y me retó. Me dijo ‘estás dejando mal al Rafa, al programa’ y entre eso, en donde todo era muy confuso, me dice ‘esto quizá puede perjudicar el trabajo de tu papá’. Ahí quedé para dentro", reveló, y volvió solo por la presión para que su progenitor no perdiera su trabajo.

Rodrigo Cruz en "Rojo"

Asegura que tras esa discusión, en otros canales lo vetaron para siempre. Recordó que una vez lo invitaron a un programa de TV, y el editor le dijo, "pucha, sabes que el medio es súper chico", lo que él entendió como una señal de que "no me darían mucho vuelo".

Tras darse cuenta de que una carrera en los medios era difícil, decidió emprender nuevos rumbos en una empresa dedicada a la inteligencia de negocios. "Vivo en La Serena hace tres años, tengo tres hijos y ahora disfruto de mi familia, de los niños. Los karaokes no faltan", aseguró.

Así luce hoy Rodrigo Cruz:

