"Tenía un bulto en mi cuello": el conmovedor testimonio de Sofía Vergara al revelar que sufrió cáncer de tiroides

Al mirar a Sofía Vergara es imposible imaginar que la actriz pudo padecer alguna enfermedad en la que haya estado en riesgo su vida. Con 49 años, la artista latina sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que padeció cáncer.

En un momento de reflexión y sinceridad, la colombiana reveló cómo se sintió cuando la diagnosticaron hace una década cáncer de tiroides y contó cómo lidió con esta condición.

La estrella de “Modern Family” habló sobre su padecimiento en “Stand Up To Cancer” del programa “Saturday Night”. Es un evento benéfico que busca recoger fondos para las víctimas de cáncer. En el espacio, también participaron la protagonista de “Legalmente rubia”, Reese Witherspoon, y Jennifer Garner.

Sofía Vergara supo que tenía cáncer por casualidad

En un conmovedor discurso, mencionó que descubrió que tenía el tumor maligno cuando, en una visita al médico para acompañar a su hijo al endocrinólogo, el especialista notó algo raro en su cuello.

“A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, recordó.

Sofía Vergara relató que siendo tan joven el diagnóstico le afectó mucho, aunque trató de no entrar en pánico e informarse sobre el tema. “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia".

“Tener cáncer no es divertido”

La actriz, quien hace poco manifestó su apoyo a la participante de “America's Got Talent” que también padece la enfermedad, mencionó lo importante de tratarlo a tiempo y de no pasar por alto alguna señal extraña en el cuerpo. “Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, agregó.

“Creo que cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, añadió. Vergara explicó también que logró eliminar las células cancerígenas en su cuerpo con un tratamiento a base de yodo.

Todo sobre Famosos