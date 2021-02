"Como si tuviera 30", sin duda es una película que marca una etapa de la adolescencia de muchos ¿Cuántos no desearon de niños llegar a la mayoría de edad o tener 30 años para poder hacer lo que quisieran con su vida? Probablemente, muchos.

Lo cierto es que la cinta, protagonizada por la actriz Jennifer Garner y el actor Mark Ruffalo, este 2021 cumple 17 años de su estreno y sus figuras principales quisieron recordarla con una fotografía.

En honor al film, Mark publicó en su cuenta de Twitter una foto junto a Jennifer. "Reconectando con una vieja amiga ¿Alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?", escribió como leyenda de la imagen.

Por su parte, Garner, quien también posteó el reencuentro, expresó por su cuenta de Instagram: "¡El polvo de deseos funcionó! Pude tener un día perfecto con un viejo amigo".

Tras la publicación del post, las redes sociales estallaron y muchos seguidores de la cinta revivieron los mejores momentos de esta.

Recordemos que "Como si tuviera 30" es una comedia que se estrenó en el año 2004, logrando el visto bueno de la crítica y la taquilla.

Dirigida por Gary Winick, contaba la historia de Jenna (Jennifer Garner), una joven de 13 años que sentía que no encajaba en la sociedad y todo en su vida mejoraría cuando cumpliera 30.

Es así, y por un giro del destino, que la niña despierta al otro día siendo adulta. Allí empiezan sus alocadas y divertidas aventuras como "mujer".

Según los medios especializados, uno de los motivos por los cuales esta comedia romántica fue un éxito se debe a las actuaciones de sus protagonistas, quienes estuvieron acompañados de un gran elenco conformado por figuras como Andy Serkis y Judy Greer en papeles secundarios.

Reconnecting with an old pal. Anyone know where we can get Razzles in Canada? pic.twitter.com/gS74KjME20