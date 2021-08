"Hay más cáncer que hígado": Concursante de "Got Talent" se retira para batallar por su vida

El programa “America's Got Talent” se quedó sin una de las concursantes más queridas y ovacionadas por el público. Jane Marczewski, conocida como “Nightbirde”, anunció que se retira para enfocar toda su energía en recuperarse de un cáncer de cerebro, hígado y columna vertebral que padece.

Desde que llegó a la competencia televisiva el 12 de junio, la joven, de 30 años, se ganó el afecto de los televidentes y del jurado, con un tema de su propia inspiración “Está bien”, que resume todo lo que ha padecido durante su último año de vida.

Jane Marczewski fue diagnosticada con cáncer por primera vez en 2017, y luego de dos recaídas en 2019, los médicos le dieron poca esperanza, le dijeron que tendría entre tres y seis meses de vida, según publicó el portal US Weekly.

Así anunció su retiro de “America's Got Talent”

Con una desoladora imagen en blanco y negro y un extenso texto que compartió en su cuenta de Instagram, la joven se despidió de la competencia. “Me entristece anunciar que no podré seguir adelante como concursante en esta temporada de America's Got Talent. La vida no siempre da un respiro a quienes la merecen, pero eso ya lo sabíamos”.

Detalló que desde su audición su salud empeoró y que ahora necesita enfocar toda su “energía y atención” en superar esta nueva recaída.

La joven se mostró satisfecha por su participación en el concurso, algo que consideró un honor y un sueño hecho realidad.

“Gracias por todo su apoyo, significa mucho para mí. Quédate conmigo, estaré mejor pronto. Estoy planeando mi futuro, no mi legado. Bastante golpeada, pero todavía tengo sueños”, añadió con mucha esperanza en el comunicado.

En una entrevista con CNN, ofreció más detalles de su estado de salud. "Mi hígado ahora es principalmente cáncer. Hay más cáncer que hígado en este momento", dijo al periodista Chris Cuomo.

Sofía Vergara y Simon Cowell la apoyan

La actriz colombiana Sofía Vergara, quien forma parte del jurado, mostró su empatía y solidaridad con la concursante de “Got Talent” y difundió su mensaje lleno de inspiración y esperanza.

“Aquí está la planificación para un futuro brillante ‘Nightbirde’. ¡Extrañaremos tu energía, tu sonrisa y tu increíble voz en los shows en vivo de AGT, pero te apoyamos a ti y a tus grandes sueños!”, escribió la protagonista de “Modern Family”, citando luego el texto de Marczewsk.

Por su parte, Simon Cowell le dedicó unas emotivas palabras a Jane Marczewski, durante una breve reaparición que hizo en el programa. "Sólo quiero decir en nombre de todos nosotros, que no ha defraudado a nadie. Aunque no hayas competido, ya ganaste", dijo conmovido, reseña el New York Post.

