"Tengo 2% de chances de sobrevivir": La conmovedora presentación de "America's Got Talent"

"Tengo 2% de chances de sobrevivir, pero 2% es más que cero por ciento, 2% es algo y deseo que la gente sepa qué asombroso es", expresó la joven concursante Jane Marczewski, paciente de cáncer, ante un asombrado jurado del certamen de talento "America's Got Talent".

De pie y con el cabello corto tras sus tratamientos, la cantante de 30 años oriunda de Ohio acudió al programa presentándose como "Nightbirde", su nombre artístico y con un tema de su propia inspiración, reseña el diario El País.

Howie Mandel, uno de los jueces, le preguntó sobre su vida. La joven respondió: “Cantaré una canción original llamada It's Ok (Está bien). Hace bastantes años he estado lidiando con el cáncer”.

Mandel respondió que lo lamentaba, pero ella le dijo, siempre sonriente: "It´s ok". La concursante agregó que su canción es una versión de la “historia del último año” de su vida.

“Me tocó el corazón”

Luego de la impactante presentación, la joven comenzó su interpretación que resultó de un altísimo nivel. Parte del tema dejaba frases como "está bien si te pierdes, todos estamos un poco perdidos, pero está bien estar perdido algunas veces".

También expresó que "no puedes esperar a que la vida deje de ser dura para decidir ser feliz”. El público la ovacionó.

“Fue sorprendente. Fue poderoso. Me tocó el corazón. Creo que eres asombrosa", le dijo Sofía Vergara entre lágrimas. Heidi Klum afirmó: “Tu voz es tan bella de escuchar”.

Luego un conmovido Simon Cowell apretó el botón dorado que soltó una tormenta de papelillos sobre Jane, visiblemente feliz por el momento. Su actuación se volvió viral y se ha convertido en una de las más bellas y aleccionadoras del famoso concurso de talentos.

