La foto que el hijo de Will Smith eliminó y en la que "extrañaba" su pasado

El hijo de Will Smith, Jaden Smith, no tiene problemas de reírse de sí mismo. La joven estrella publicó una imagen en Instagram en la que bromea sobre su apariencia física y de la corpulenta figura que ya no tiene y que tanto añora.

Jaden Smith es toda una superestrella, de la mano de su padre comenzó en la actuación, llegando a protagonizar grandes producciones cinematográficas como “The Karate Kid”. Es el segundo hijo del actor, después de Trey y antes de la menor, Willow.

El chico alterna su carrera en el espectáculo como empresario de una marca ecológica de agua. Además dedica tiempo a la filantropía: con un camión reparte alimentos veganos a personas en condición de calle y bajos recursos económicos.

El hijo de Will Smith añorando su físico

En la fotografía que publicó el hijo de Will Smith en Instagram, aparece sin polera luciendo un excelente físico, una silueta bien definida y un abdomen plano, mientras se observa detrás una colección de pesas.

“Érase una vez que me veía así, pasó”, escribió el joven en tono de broma en la leyenda de la publicación de la cual no especificó la fecha.

Como era de esperarse la foto generó reacciones de los seguidores de Smith, que impactados dejaron en el post más de ocho mil mensajes y los “likes” casi llegaron a los dos millones. Pero, horas después Jaden se arrepintió y eliminó la instantánea, que gracias a las cuentas de fans se pudo apreciar y se está haciendo viral en las redes.

El arrepentimiento por los buenos tiempos

En las cuentas que subieron la imagen borrada, aparecieron una serie de comentarios haciendo referencia al cantante. “Parece que lleva un traje musculoso”, escribió en el mismo tono jocoso del rapero, uno de sus seguidores; “dejaste de comer lo suficiente probablemente”, agregó otro usuario de la red.

“Pensé que era tu padre hablando de los buenos tiempos de nuevo. No te preocupes, todavía tienes 20 años para alcanzarlo”, añadió otro en referencia al atlético cuerpo del que gozó Will Smith y que hoy trata de recuperar a través una rutina de ejercicios que comparte con sus fans en Instagram.

