La esposa e hija de Will Smith revelaron haberse sentido atraídas sexualmente por otras mujeres. Jada Pinkett Smith y Willow Smith hicieron la confesión durante una charla en “Red Table Talk”, el programa que la actriz y pareja del actor tiene en Facebook.

Madre e hija hablaron en el nuevo episodio con total sinceridad y sin complejos sobre temas íntimos, donde también estuvo invitada la cantante y actriz, Adrienne Bailon.

El espacio se ha hecho polémico por la sinceridad en la que se afrontan los temas. En julio del año pasado, fue la propia esposa del actor que dejó perplejo al mundo al admitir frente al propio Will haberle sido infiel, con el cantante August Alsina.

Las revelaciones de la esposa de Will Smith

"He llegado a sentir que me desmayaba y pensar 'Dios, qué guapa es, qué talentosa'", confesó Willow en la conversación con su mamá.

Aunque la joven, de 20 años, mencionó que no se ha sentido enamorada, todavía, de alguna mujer, admite que podría suceder en cualquier momento. “He tenido sentimientos muy fuertes por las mujeres antes", precisó.

Por su parte, la esposa de Will Smith confesó que también a la edad de su hija se “desmayó mucho” por personas de su mismo sexo. "Dos veces me he enamorado", admitió sin reservas.

Sexualidad sin tapujos

Según el portal estadounidense Page Six, en anteriores ediciones del programa, la hija menor del protagonista del "Príncipe del Rap" dijo que cree en la poligamia.

"La monogamia, siento que en realidad te inhibe de aprender esas habilidades de evolucionar más allá de esos sentimientos de inseguridad, como los celos", dijo.

En esa oportunidad, también aseguró que definitivamente podría querer igual a un hombre o una mujer. “Siento que podría ser polifidelidad con esas dos personas”, dijo explicando que podría ser fiel a dos personas al mismo tiempo.

Jada está casada con Will Smith desde 1997 y es madre de dos hijos, Jaden, el mayor, y Willow.