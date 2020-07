¿Qué pasó?

Esta semana la esposa del actor Will Smith, Jada Pinkett Smith, reconoció frente a su marido que si tuvo una relación extramarital con el rapero August Alsina.

Cabe recordar que fue él quien a principios de julio reveló en un programa online que había sido el amante de Pinkett, y que el affaire entre ellos tuvo la "bendición" del actor de "Hombres de Negro".

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith?

El matrimonio sinceró la delicada situación de infidelidad sentados frente a una mesa, en una conversación que ellos mismos transmitieron a través de Facebook.

De acuerdo al relato contado por ellos mismos, todo habría empezado hace cuatro años cuando el matrimonio pasaba por un momento muy delicado, con una ruptura que era "inminente", reconoció el actor. Fue en ese contexto que aparecio el joven rapero en la vida de la mujer.

"Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, aseguró la protagonista de Girls Trip.

"¿Y luego qué hiciste, Jada?", la interpeló su esposo, a lo que ella respondió: "A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August", enredo que se terminó convirtiendo en "una relación, absolutamente", fustigó.

No obstante, esta relación extramarital no le resultó tan cómoda a Pinkett: "Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de tí misma".

Eso si, este amorío le sirvió a ella misma de crecimiento personal, de acuerdo a sus dichos.

"Pude confrontar mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude realmente llevar a cabo una curación profunda", sentenció.

La supuesta "bendición" de Will Smith a este affaire

Al comenzar el affaire con Jada, el cantante August Alsina, que en ese entonces tenía 21 años, aseguró haber conversado con Will Smith sobre esta relación: "Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición".

Sin embargo, Jada aseguró que esta "bendición" del actor, nunca existió: "La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo", remató.