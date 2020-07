¿Qué pasó?

El cantante y compositor estadounidense, August Alsina, reveló en una entrevista un dato que era comentado en el mundo del espectáculo, que apunta a un romance con la actriz Jada Pinkett, manteniendo una relación sentimental cuando ella estaba casada con su actual esposo, Will Smith.

Sin embargo, no se habría tratado de un affaire secreto porque, según su versión de los hechos, ambos contaban con el visto bueno del afamado actor, bajó lo que el artista definió una conversación "muy civilizada".

Los dichos del cantante desataron la polémica al interior de una de las parejas más mediáticas de Hollywood, donde ya se comenta sobre el "matrimonio abierto" que tendrían los rostros de la pantalla grande.

"Me dio su bendición"

"En realidad, me senté con Will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida y me dio su bendición", fue la confesión del cantante al programa The Breakfast Club, agregando que todo fue bajo consentimiento de Smith.

August habría conocido a la actriz a través de su hijo mayor, el joven rapero e intérprete Jaden Smith, en algún momento de 2015, y su atracción se hizo evidente un año más tarde durante unas vacaciones en Hawái.

Incluso, reconoció haber estado enamorado de Jada Pinkett al sentenciar que "me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente la amo y siento mucho amor por ella. Me dediqué a ello hasta el punto de que podría morirme ahora y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien".

"He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no siempre ha sabido la verdad sobre mí. Pero nunca he hecho nada malo. Amo a esas personas literalmente como a mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son personas hermosas", terminó confesando Alsina.

"Nada de eso es cierto"

Tras la revelación del cantante, la actriz Jada Pinkett Smith, optó por desmentir sus dichos asegurando que "absolutamente nada de eso es cierto".

Ahora se espera saber si la profesional opta por alguna medida ante la confesión que pone en la mira su matrimonio con Will Smith.