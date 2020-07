¿Qué pasó?

El cantante August Alsina confesó en un programa norteamericano que mantuvo una relación extramarital por años con Jada Pinkett Smith, la esposa del actor Will Smith, cuando él tenía 21 años, en el 2015.

Este "affair" de la mujer habría sido con la aprobación de Smith, lo que ha abierto la teoría que uno de los matrimonios más queridos de Hollywood practica una "relación abierta" en su matrimonio.

"La amé profundamente"

Alsina comentó que entró en la vida de la mujer a través de su hijo, el cantante Jaden Smith puesto que mantenían una amistad en ese momento ambos artistas.

Al comenzar la relación con Jada, el cantante que ahora tiene 27 años habría tenido una conversación con Will Smith en buenos términos: “Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”.

August Alsina además, contó sobre los profundos sentimientos que desarrolló por la mujer, que en ese entonces, tenía 42 años: “Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”

Esta relación, a su juicio, le terminó costando más a él que a ella: "He perdido dinero, amistades, y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo (...) todo eso me destrozó, probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”.

Familia Smith desmiente este affaire

Tras la revelación que el cantante declaró en los medios estadounidenses, los representantes de la familia no demoraron en desmentir esta relación extramarital.

Tras ser consultados por el medio Page Six, el manager comentó escuetamente "¡Absolutamente no es verdad!", negando así lo expuesto por el joven intérprete.

