La hija de Will Smith sorprende nuevamente al declararse practicante del poliamor. Willow Smith hizo esta contundente revelación en el programa de Facebook que dirige su madre Jada Pinkett Smith, donde también estuvo acompañada de su abuela, Adrienne “Gammy” Banfield-Norris.

La joven cantante, de 20 años, asegura que es la mejor experiencia, pues la monogamia es “anticuada” y conduce a la trampa. Willow recientemente lanzó el tema “Transparent Soul” a dúo con el baterista Travis Barker, informa el portal ET Online.

El poliamor se conoce como la práctica de tener varias relaciones de pareja, que normalmente está basado en la sexualidad, con la aprobación de todos los involucrados.

Poliamor, una práctica que libera

"Con poliamor siento que la base principal es la libertad de poder crear un estilo de relación que funcione para ti y no solo estar entrando en la monogamia, porque eso es lo que todos los que te rodean dicen que es lo correcto”, comentó en su programa en Facebook "Red Table Talk”, que también fue difundido por Page Six.

Insistió en que no puede estructurar una relación en lo que dicta la sociedad o porque la mayoría de las personas creen que debe ser la monogamia lo mejor para las personas. Añadió que la principal razón por la que ocurren los divorcios es la infidelidad y, con el poliamor, se evitan esos problemas.

"Supongamos que no siempre has sido el tipo de persona que quería tener sexo todo el tiempo, pero tu pareja sí. ¿Vas a ser la persona que diga, 'Solo porque no tengo estas necesidades, tú tampoco puedes tenerlas?' Y esa es una de las razones por las que en realidad estoy interesada en el poliamor”, explicó Willow.

Willow Smith: "Es una decisión personal"

La hija menor de Will Smith considera que decidir por la monogamia o el poliamor debe ser una elección. "No puede ser porque me dijeron que se supone que debo hacerlo de esta manera. Eso, querida, está profundamente anticuado y ya no funciona”.

A principios del mes de abril, la actriz y cantante también había confesado que en su adolescencia se sintió atraída por varias mujeres. Una preferencia que comparte con su madre.

