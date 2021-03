Jaden Smith, el hijo mayor de Will Smith y Jada Pinkett, no solo ha logrado consolidar una carrera en la industria del cine. A sus 22 años, posee una empresa embotelladora de agua llamada Just Water, que le ha generado millonarias ganancias.

El joven siempre ha contado con el apoyo de su padre, tanto en su carrera artística como en sus proyectos personales. Y así lo dejó ver Will durante la grabación de un comercial para la compañía que vende su producto en material reciclable.

Will Smith se toma en serio su papel como director

El intérprete del legendario “Príncipe del Rap” colgó un video en su página oficial de YouTube, donde aparece dirigiendo el clip publicitario que protagonizó el propio Jaden Smith. Y se tomó su trabajo en serio: le aplicaba polvo en la cara y le indicaba como debía beber agua.

En la grabación se puede apreciar a Jaden, quien comete algunos errores tratando de grabar, mientras que su padre, sentado en una silla, dirige el video y le da algunos consejos.

Así transcurre la escena bajo el mando del galardonado actor, quien se burla varias veces del chico manteniendo la complicidad. Hace que se cambie de ropa, le llama la atención para que se mantenga en su marca, incluso lo compara con su hermana.

"Estoy bastante seguro de que Willow debería haber hecho esto", dice.

La exitosa compañía de Jaden Smith

La millonaria empresa de botellas de agua del hijo de Will Smith fue fundada en 2015 y tiene como objetivo preservar el medio ambiente con métodos de producción lo más ecológicos posibles.

El envase está fabricado con 82% de papel y su tapa está hecha de caña de azúcar. Mientras que el agua proviene de un manantial ubicado al norte del estado de Nueva York.

Al frente de la compañía se encuentra Ira Laufer, quien logró un contrato con la firma IKEA, para ser distribuidor exclusivo de sus productos, lo que le ha hecho elevar su valor en el mercado a más de 100 millones de dólares, según precisó Fast Company.