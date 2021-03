Javiera Acevedo y Titi Aguayo celebraron sus 20 años de amistad de una manera muy especial. Sin grandes formalidades, disfrutaron de un día de piscina vestidas con un bikini en que lucían sus barrigas, ya que ambas están a pocas semanas de dar a luz a sus respectivos bebés.

No recuerdan muy bien cómo se conocieron, lo único que está claro es que fue gracias al modelaje: "Ambas hacíamos pruebas de calce de jeans, así nos ganábamos nuestros pesos. Éramos las modelos de cierta talla, desfilábamos y nos probábamos varios pantalones para que revisaran todos los detalles", cuenta Javiera.

La reunión se concretó porque Titi está pasando unos días en Santiago, porque su hogar está en Perú. Una visita que ha servido para intercambiar experiencias y consejos.

Según declara la rubia actriz a LUN, estar embarazada juntas ha sido "genial y muy entretenido. Para mí ha sido una maravilla. Me siento muy afortunada con mi embarazo, porque nunca me he sentido mal, con suerte he conocido la acidez. He estado muy tranquila".

"Es exquisito estar acompañada" por Javiera

Por su parte, Aguayo señala que con su amiga de hace dos décadas se envían fotos y periódicamente hacen videollamadas. "Hace cinco años pasé el mismo proceso con Isidora Urrejola, porque también nos embarazamos al mismo tiempo. Es exquisito estar acompañada por una amiga que está viviendo lo mismo que tú", cuenta.

Amor mutuo

Las dos amigas se declaran amor mutuo y una destaca la cualidad de la otra. Javiera dice que Titi "es demasido buena amiga. Es súper preocupada y nunca te dice que no, siempre está dispuesta a ayudar. Es muy generosa. Es como tener un hada madrina, siempre te quiere ver brillar".

En viceversa, Titi señala: "Lo que más valoro de la Javi es su naturalidad, su espontaneidad y que es súper de verdad, te dice lo que piensa. Siempre tira buena onda, porque ella también anda siempre alegre y a todo le ve el lado bueno".

