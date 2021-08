Hija de Viviana Nunes se casa: Animadora ayudó a su yerno escogiendo el anillo de compromiso

Una suegra ejemplar. Así se puede catalogar a Viviana Nunes, quien tuvo un destacado gesto con su yerno, Francis Antoine.

Resulta que el chileno, de profesión ingeniero civil, desde hace un año y medio es el novio de la hija de Nunes, Natalia Zerené. Hace un tiempo esta última le había dicho a su madre que cuando le pidieran matrimonio, no quería un anillo tan grande, sino que uno muy brillante.

Una conversación que quedó grabada en la mente de Viviana, y que le sirvió hace algunas semanas, cuando Francis le comentó que quería casarse con Natalia. La recordada conductora de televisión ayudó a su yerno a elegir el anillo de compromiso.

"Me encantan como pareja"

Y es que Nunes en cuanto conoció al ingeniero, supo que era el hombre ideal para su retoña. "Se llevan tan bien, se nota que se quieren, tienen los mismos gustos. Se acompañan en todo y veo a mi hija feliz", comentó a LUN.

Francis compró la joya a la exesposa de la actual pareja de Viviana Nunes, con la asesoría de la animadora, aunque finalmente él fue quien la escogió. "Natalia es muy clásica, no debía ser nada muy moderno ni grande. Finalmente eligió uno de platino con un diamante muy brillante", reveló.

La modelo guardó el secreto durante meses, aunque sospecha que Natalia sabía que "algo se venía". "Una vez estaban de compras y (Francis) le pidió a Naty que entraran a una joyería porque quería saber la medida de su dedo. Ella se fue directo a mi casa para contarme que parece que le iba a pedir matrimonio, pero no sabía cuándo ni dónde", confidenció.

Si bien no dio a conocer la fecha del matrimonio, la conductora de TV no contiene su felicidad. "Me encantan como pareja, Natalia se merecía un hombre como Francis. Me emociona mucho que los hijos comiencen a tomar las riendas de su vida", cerró.

