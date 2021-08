Hace 18 años debutó en la televisión chilena el programa "Rojo", el cual fue un semillero de nuevos talentos y personalidades ligadas al canto y al baile.

Uno de los jóvenes que audicionó e incluso, llegó a la final del espacio, fue Pablo Vargas, quien pese a no ganar la final (fue derrotado por Rodrigo Díaz), logró hacerse un nombre en la televisión chilena.

Pablo Vargas en "Rojo"

Allí estuvo durante varios años como parte del "Clan Rojo", lo que le valió fama y también años de popularidad, convirtiéndose en uno de los bailarines de la televisión más queridos del medio local.

Tras el fin del programa, en 2008, continuó apareciendo en la pantalla chica pero ahora con apariciones más esporádicas, puesto que era citado a programas de forma recurrente, aunque no con la cotidianidad que tuvo durante las temporadas que estuvo al aire el programa.

Su vida después de "Rojo"

Pero lejos de echarse a morir por aquello, Vargas aprovechó su talento para montar una escuela de danza, y también para estudiar periodismo.

En una entrevista que dio en 2020, el bailarín comentó que trabaja como reportero de un proyecto educativo, llamado Talentos para el mundo en La Araucanía.

Una de las apariciones que tuvo Pablo Vargas tras el fin de Rojo

"La idea es recuperar y motivar la educación desde las artes y lo importante es que abordamos colegios en riesgo social", aseguró en dicha ocasión, desechando además retomar su carrera en el mundo de las comunicaciones mediáticas.

"Soy súper feliz de no estar ahí. No reniego de mi pasado, pero actualmente está complicado el mensaje que se entrega, no sé si me identifica tanto", remató.

Así luce actualmente Pablo Vargas

