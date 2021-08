Los chilenos quedaron estupefactos en mayo de 1983, cuando en plena celebración del Miss Chile, apareció la modelo Josefa Isensee.

Sus ojos verdeazulados y su porte de metro ochenta llamó la atención de todo un país y del evento el cual ganó, el que le permitió asistir al Miss Universo de dicho año.

"Tan chilena como cualquiera"

Pese a su despampanante belleza, su elección como la flamante Miss Chile no estuvo exento de polémicas, puesto que algunos comentaristas de la época señalaron que ella no respondía a los cánones de belleza del común de las chilenas.

En una entrevista en 2015, Isensee enfrentó las críticas, señalando que sus críticos "olvidaron que Chile es una mezcla de razas, y que yo era tan chilena como cualquiera".

Y pese a los cuestionamientos, Josefa aprovechó su popularidad para convertirse en la musa de los mejores diseñadores de los 80, sirviendo como maniquí de modistos de la talla de Luciano Brancoli, Rubén Campos, Iván Grubessich y Jaime Troncoso.

Josefa Isensee en los 80

Asimismo, inició una carrera en televisión participando en el icónico "Martes 13", donde el conductor del espacio, Cesar Antonio Santis la apodó como "Señorita Jo". De hecho, también allí fue tildada como la mujer con "el mejor cuerpo de Chile", debido a su esbelta y curvilínea figura.

Josefa Isensee

Pese a su popularidad, de un día para otro decidió dar un paso al lado de la TV, debido a que los desfiles comenzaron a disminuir en Chile y la vida de las modelos cada vez comenzó a ser de interés de programas de farándula, y ella siempre quiso mantener su intimidad "en privado" aseguró en una reciente conversación.

Belleza natural

Las fotos actuales comprueban que se mantiene igual que siempre, y asegura que todo se lo debe a una estricta rutina de ejercicios y una alimentación saludable. De acuerdo a sus palabras, su rostro no tiene ninguna inyección de bótox, aunque no es contraria a las operaciones. De hecho, promociona tratamientos láser para mejorar la piel.

"No estoy en contra de las operaciones de cirugía estética, pero nunca me haría una. Nunca he visto que una estirada quede bien. Tampoco los rellenos de las bocas. Y le tengo pavor a las liposucciones. Sobre mi aspecto, creo que se debe a los genes y al estilo de vida que he llevado siempre", comentó.

Actualmente, Josefa se dedica a ser una embajadora de diferentes emprendimientos de amigas en redes sociales, aunque no descarta volver al modelaje profesional o ser rostro de una multitienda, que esté interesado en "mostrar una mujer real", aseveró.

Así luce hoy Josefa Isensee

Josefa Isensee en 2021

