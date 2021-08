"¿Quién los vistió?": Critican foto familiar de Luis Fonsi por el look Versace de sus hijos

Luis Fonsi encontró la felicidad con la modelo española Águeda López, con quien formó un hogar junto a sus dos pequeños hijos: Mikaela de 9 y Rocco de 4 años. Por encima de su carrera artística y de sus éxitos está su familia y así lo confirma en cada una de sus publicaciones y entrevistas.

El intérprete de “Despacito” dijo a la revista Hola que “su mejor premio y número uno es su familia”, revelación que elevó con marcado orgullo al reflejar lo importante que son en su vida su esposa e hijos.

Su faceta de padre es el rol que con gran orgullo disfruta, mientras compagina su carrera artística, apoyado en la mujer que le robó el corazón.

Los looks de los hijos de Luis Fonsi

La famosa esposa de Luis Fonsi conquista las redes sociales con su belleza y elegancia. En su cuenta de Instagram gana popularidad por sus publicaciones en la que presume su escultural figura. Además, se gana el cariño del público al ser una abnegada madre y esposa del reconocido artista boricua.

Siendo una fashionista, Águeda traslada esos gustos a sus dos hijos, quienes están creciendo bajo su influencia, luciendo esos looks muy chic que muestran en las postales junto a sus padres.

La cuenta de Instagram de Telemundo, consultó con sus seguidores los outfits que lucieron los hijos de Luis Fonsi, en un retrato familiar en el que se apreció a todos los integrantes, combinados en diseños y colores similares llevando el amarillo dorado y el negro, como principales tonos en sus trajes.

“¿Te gusta o no cómo luce toda la familia combinada? ¿Qué dices?”, se leía en el post y al cual los seguidores reaccionaron, dando su opinión.

Pero fueron los pequeños, los que se llevaron la mayoría de las críticas del grupo de usuarios que calificaron duramente sus prendas como “exageradas” para que los pequeños las usen a su edad. Tanto Mika como Rocco llevaron un look con un estampado de Versace igual en su pantalón corto y camisa de mangas largas, respectivamente.

Los zapatos de la niña eran unas zapatillas negras con puntos dorados y en los tobillos optó por amarrar unas telas con la misma estampa. Mientras que el pequeño lució unos zapatos de gamuza negra con el logo de la reconocida firma en dorado.

“Esa ropa en niños no se ve bien”; “Quién los vistió, no los quiere”; “La verdad no me gusta”; “Pero, ¿cómo visten al niñito así? Con esa camisa y esos zapatos”; “Me parece que los niños deben vestirse sencillos, se les ve más lindos. No enseñarles desde niño que ser ostentoso se ve mejor”, insistieron los seguidores al reprobar la ropa con la que se lucieron en la instantánea familiar.

Sin embargo, otros dejaron a un lado los comentarios negativos y enviaron excelentes mensajes: “Linda familia” y “Muchas bendiciones, hermosa familia”, escribieron al elegir el camino de las buenas vibras.

