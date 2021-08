"Qué cargante": Le llueven críticas a Camilo Huerta por su "insistente" actitud con hija del Chino Ríos

El personal trainer chileno Camilo Huerta, recibió las críticas de usuarios de redes sociales luego de una "insistente" actitud que tuvo en un programa de televisión con Constanza Ríos, hija del exnúmero 1 del mundo en tenis, Marcelo Ríos.

La situación se produjo en "El Discípulo del Chef", donde ambos participan. Fue en ese espacio que el exchico "Yingo", en más de una oportunidad, le hizo una propuesta a la joven, lo que generó cierta incomodidad en ella y el repudio de los internautas.

La criticada actitud de Huerta

En uno de los capítulos, Huerta invitó a salir a Ríos, quien tiene actualmente estaría en una relación con el futbolista chileno del Mónaco, Guillermo Maripán. En ese instante, la hija del extenista nacional le señaló su negativa ante la propuesta.

En el siguiente episodio, el expanelista de diversos programas televisivos volvió a insistirle a la joven, quien dejó en claro su postura.

"¿Oye Constanza? ¿Y comida china? ¿Una cena? ¿Tampoco?", preguntó Huerta, a lo que Ríos expresó: "No".

En este contexto, el también profesor de educación física le consultó si estaba comprometida. Ríos le indicó que no y que no iba a referirse a ese tema, porque era algo privado: "Es chileno, es todo lo que voy a decir. Así que déjenme en paz", agregó.

"Ni plata tengo yo"

En paralelo, y detrás de cámara, Huerta manifestó que "ni plata tengo yo, no tengo nothing. El compadre vive en Mónaco, yo vivo en Huechuraba... me tiré un pasito de Michael Jackson para atrás y me fui", haciendo referencia a Maripán.

Debido a esta situación, el exchico "Yingo" fue criticado en redes sociales, donde usuarios calificaron su actitud como "insistente".

"Cómo nadie le para la mano", "qué cargante" y "vergüenza ajena" son algunos de los comentarios que publicaron tuiteros en relación con este hecho.

