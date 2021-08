"Se me olvidó olvidarte": La canción que la hija de Lucero canta en vivo y se gana los aplausos

La hija de Lucero no deja de mostrar que la música es su mayor pasión. Lucero Mijares regaló una pequeña muestra de lo que puede hacer con su voz al acompañar a su amiga Kaia Lana en un dúo que se llevó los aplausos de sus fans.

Las redes sociales se han convertido en su mejor aliado desde que comenzó a mostrar que el canto puede ser a lo que se dedique en el futuro, al igual que sus famosos padres.

Su simpatía y calidez causa furor entre sus fans quienes se deleitan con su voz en cada aparición, en las que no dejan de alabar la herencia que Lucero y Mijares han entregado a sus hijos, con sus destacados talentos para la música.

La canción a dúo de la hija de Lucero

“Se me olvidó olvidarte” es el título de la canción que Lucerito junto a su buena amiga Kaia Lana cantaron a dúo en un live a través de TikTok, en el que volvió a demostrar el potencial de su voz.

Totalmente en vivo, con solo una guitarra en mano y una cajón de percusión, las jóvenes entonaron la balada y cada una cautivó con su melodiosa voz, compartiendo sonrisas por el momento que vivieron juntas.

Esta es la segunda vez que ambas se abrazan por su pasión por la música, después de encontrarse en el concierto de Mijares Sinfónico On Line, celebrado en diciembre de 2020, donde interpretaron el mismo tema derrochando un sentimiento único.

En su cuenta Instagram, Mijares celebró ese momento al subir el video de esa noche en el que destacó que a su hija le fascina esa canción de la joven cantante mexicana que se estrenó en el mundo del espectáculo en el 2019, con su sencillo “Un momento solos”, recordó el portal de Infobae.

“Se me olvidó olvidarte” es una de las canciones de @kaialana que a Lucerito y a mí nos gusta mucho. En esta ocasión acompaño a mi Nena y a Kaia en la guitarra, mientras ellas hacen esta magnífica interpretación en Mijares Sinfónico”, dijo el artista al recordar ese momento.

“Eres el claro ejemplo de quien nace con talento, no necesita pasarelas, maquillajes y demás. Tienes un montón de talento y por ti misma, no por tus papás”; “Es una voz que encanta, cada vez que la escucho, se me pone la piel chinita”; “Qué niña para cantar con sentimiento y dulzura”, exclamaron algunos de sus fanáticos desde una cuenta fans de Instagram, al escucharla una vez más.

Lucero Mijares se vio divertida y disfrutando el momento, en un compartir extraordinario en el que estuvo a la altura, y sobre todo agradeció a sus amigos por la oportunidad de acompañarla.

Con sus rizos recogidos en un moño alto, la hija de Lucero se vio relajada luciendo un outfit deportivo, de chaqueta de jeans con polera negra, su vestimenta preferida para protagonizar las mejores aventuras con sus amigos.

