"Pasión de Gavilanes 2": Conoce a los cuatro actores que no estarán en la nueva entrega

El anuncio de que “Pasión de Gavilanes” tendrá una segunda parte en 2022 causó emoción y un gran revuelo entre los fans de la exitosa telenovela colombiana, que se retransmite por Netflix con mucha receptividad.

Después de 18 años, el público espera ansioso el regreso de sus personajes favoritos, en una trama que según se dio a conocer se ambientará 20 años más tarde de la historia principal.

El elenco original del dramático, transmitido en 2003, estuvo encabezado como protagonistas principales por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michael Brown y Natasha Klauss, quien, hasta ahora, es la única que ha hecho oficial su participación.

"Pasión de Gavilanes 2" traerá sorpresas

Natasha Klauss, la actriz que dio vida a Sarita Elizondo, la pareja Franco Reyes interpretado por Michel Brown, confirmó en una transmisión en vivo por Instagram -difundida por la revista People en Español- que ya cerró parte de la negociación para estar en “Pasión de Gavilanes 2”.

Reveló también que recibió la sinopsis larga de la novela y quedó impactada con lo que le sucederá a su personaje. "No saben todo lo que le va a pasar a Sarita, ya estoy sufriendo desde antes de que empiece", reconoció.

La colombiana manifestó su deseo de trabajar con todo el reparto original; sin embargo, dijo que respeta lo que decidan sus compañeros."Yo también soy partidaria de que no sería lo mismo si no podemos estar los que estuvimos en la primera temporada”, acotó.

Además aseguró que para esta segunda parte la producción tendrá al mismo director de la primera y contará con los mismos guionistas.

Cuatro actores se negaron a participar

Michael Brown confirmó que no estará en la secuela de “Pasión de Gavilanes”. En unas declaraciones al portal Fórmula Tv de España, el intérprete argentino declaró que a pesar de que fue un proyecto exitoso tiene mucho riesgo.

“Las cosas hay que dejarlas volar. Respeto que mis compañeros sí se monten en ese bus; la experiencia para ellos va a ser increíble", comentó.

Otra que decidió no aparecer en la secuela del “culebrón” fue Danna García, quien personificó a Norma Elizondo y lo dejó ver a través de un “live” en Instagram. Aunque no dio detalles es conocido que la actriz no estuvo a gusto durante la primera grabación.

"No sé nada, bueno sí sé. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero hoy no soy parte del proyecto", dijo la colombiana, aseguró que, si contaban con el mismo escritor, Julio Jiménez, sería un exitazo.

Según El Espectador, las actrices Lady Noriega (Pepita Ronderos) y Ana Lucía Domínguez (Ruth Uribe), tampoco estarán en esta nueva entrega.

