Una de las participantes que quedó en la retina de los fanáticos de los programas culinarios como "MasterChef", fue Alejandra González.

De profesión carabinera, labor que desarrolla hasta el día de hoy con el cargo de Sargenta, en la segunda temporada de dicho espacio, emitida en 2015, logró llegar hasta el top 10 de los mejores concursantes del espacio, siendo eliminada en uno de los últimos capítulos emitidos.

Tras su paso por el programa, Alejandra se alejó de los medios de comunicación y siguió desarrollándose profesionalmente en la institución pública de orden y seguridad.

Y a 6 años de la experiencia televisiva, la oriunda de La Serena ahora vive en Chile Chico, en la región de Aysén, ascendió al rango de Sargento dentro de Carabineros y se convirtió por tercera vez en madre, de una niña a quien bautizó como Josefa, quien se unió a sus otras retoñas Antonia y Fernanda.

Este 2021 Alejandra sorprendió a sus seguidores en Instagram, al mostrar su estilizada figura y un aspecto totalmente renovado respecto del que se hizo conocida hace algunos años atrás.

En conversación con Página 7, la funcionaria de Carabineros reveló que durante toda su vida ha "luchado con el peso, siempre he tenido problemas con eso, entonces al tener a la Jose, quedé con un sobrepeso evidente y cuando fui de vacaciones a La Serena, mi hermana me vio más gordita y me dijo ‘Ale, vas a volver a engordar’, porque yo un tiempo llegué a pesar 90 kilos cuando tenía 24 años".

Y para evitar una subida de peso, González se acercó a consumir productos Herbalife, primero con recelo puesto que pensaba que era una "estafa piramidal", aunque al ver resultados comenta que le han hecho bien.

Pero no solo los batidos han sido la solución, sino que también ha acompañado este proceso guiada por un nutricionista y actividad física diaria, que la mantiene feliz y en forma.

"Ahora no tengo excusas. Por ejemplo, cuando te inscribes en un gimnasio uno dice ‘no, no voy a ir porque me da flojera o porque hace frío’, sobre todo aquí en la Patagonia que es súper helado. Yo me conecto desde la comodidad de mi hogar todos los días y la clase queda grabada si es que no puedo conectarme a esa hora por la guagua", comentó.

Cambios de hábitos que ha podido inculcarle a sus hijas, a quienes les incorporó la importancia de una nutrición balanceada. "Lo mejor es alimentarse correctamente, de manera equilibrada y no pasar hambre. No saltarse los horarios de comida ni tampoco dejar los carbohidratos ni proteínas porque eso te alimenta y mantienen tu cuerpo con energía", cerró.

