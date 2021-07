Nieto de mujer hallada muerta en Curicó apunta a su madre: "Me confesó que la tenía en la casa"

¿Qué pasó?

Cada día surgen nuevos antecedentes sobre el hallazgo de un cuerpo en una casa en Curicó, y que corresponde a una adulta mayor de nombre Kety Cáceres, que estuvo fallecida durante años en el domicilio.

En las últimas horas fue el nieto de la mujer, Francisco Vilos, quien se refirió al hecho, asegurando que fue su madre la que le reveló el lugar en donde estaba su abuela.

¿Qué dijo el nieto de la mujer fallecida?

En conversación con Cooperativa, el hombre señaló que tras una discusión entre él y su madre, ella le confesó que Kety estaba en la casa del sector de Aguas Negras de la comuna.

Dicha información motivó a Francisco a realizar la denuncia por presunta desgracia en Carabineros el pasado domingo, día en que se realizó el hallazgo.

"Realicé la denuncia por una discusión que tuve con mi mamá donde me reveló que hizo eso macabro, me confesó que la tenía ahí en la casa. Yo anteriormente le había preguntado por mi abuela y me decía puras incoherencias, por lo que empecé a investigar", comentó Francisco Vilos al mismo medio.

El relato del nieto de la mujer fallecida forma parte de la investigación de la Brigada de Homicidios, quienes se encuentran a la espera de los resultados tanatológicos del Servicio Médico Legal de Concepción para definir con el Ministerio Público las próximas diligencias.

Cabe señalar que en un comienzo se dijo que la data de muerte era de aproximadamente 10 años, sin embargo, la Brigada de Homicidios de la PDI redujo a cuatro años el tiempo en que la mujer llevaba en ese estado.

