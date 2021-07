"Me motivaste": Remigio Remedy sorprende mostrando su intenso entrenamiento físico

Remigio Remedy desde hace algunos meses decidió dar un giro en su vida y dedicarse a cultivar y entrenar su cuerpo, mediante la disciplina de las artes marciales.

De hecho, quien le acompaña es uno de sus colegas en "Verdades Ocultas", el actor Gabriel Urzúa, quien interpreta a Benjamín en la ficción de Mega.

Recientemente, mediante su cuenta de Instagram, Remedy subió un video mostrando parte de lo que es su entrenamiento. En el registro se pueden ver algunos combos, patadas y movimientos, que el esposo de Pamela Villalba practica totalmente al aire libre.

Su gran energía y actitud motivó a gran parte de sus seguidores, quienes valoraron su vitalidad. "Me dieron ganas de practicar a mis 50 años", quiero sentirme mejor", "te ves increíble", "me motivaste", fueron parte de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Hace unas semanas atrás, Gabriel Urzúa entregó detalles a LUN del entrenamiento que realiza junto a su amigo, el cual conoció en "Verdades Ocultas".

"Lo encontré muy simpático, carismático, divertido, opinante. Enganchamos rápidamente y empecé a ver que a ciertas personas él entrenaba. Él tiene hartas escuelas de artes marciales. Me llamó la atención y le pedí si podía entrenarme", confesó.

La química entre ambos se dio y Remedy comenzó a entrenarlo en artes marciales. El intérprete actualmente es cinturón negro de taekwondo, cinturón azul de jiu-jitsu brasilero y cinturón café en kickboxing.

"Esto (de entrenar a otros) no resulta con todos, encuentro que debe haber una conexión y pasó con él. Por más que se pague, no es un servicio que se está vendiendo. Yo siento que los dos iniciamos un viaje de entrenamiento. Yo me voy fijando cómo va evolucionando, cómo está la persona, qué le falta. Es bien bonito lo que resulta", aseguró Remedy.

¿Dónde se puede ver a los actores?

A Gabriel Urzúa y Remigio Remedy los puedes ver en "Verdades Ocultas", de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

Sus actuaciones las puedes revivir en el canal oficial de Mega en YouTube, donde además podrás encontrar contenido extra de la teleserie, como avances de capitulos venideros y las mejores escenas.

