Exparticipante de "Calle 7" fue desconectada de la ventilación mecánica que la mantenía con vida

Scarlett Ortega, una exparticipante del recordado programa juvenil "Calle 7", fue desconectada de la ventilación mecánica que la mantenía con vida, a sus 27 años.

En 2016 fue diagnosticada con un ependioma, un tipo de tumor cerebral que la dejó postrada y con parálisis facial con el paso de los años.

Scarlett Ortega en "Calle 7"

De hecho, su condición de salud fue empeorando cada vez más. Desde 2019 ya no podía hablar y solo podía sentarse y sujetar su cabeza.

Este 2021 su estado de salud se agravó aún más, teniendo que ser internada en la UCI del Instituto de Neurocirugía y luego en el Hospital San José, desde donde fue desconectada durante esta semana de la ventilación mecánica.

Según el relato que su madre, Ximena González, dio a CHV, fue la misma Scarlett quien le había señalado que ya no quería seguir viviendo, debido a que su estado de salud iba empeorando con el paso del tiempo.

El diagnóstico

Hace 5 años atrás, Scarlett comenzó con sus problemas de salud cuando vivía en Argentina, país en el cual trabajaba en una compañía de teatro muscial.

En ese año, su madre comentó que allá la cantante "empezó con malestares estomacales, nunca de la cabeza. Tenía vómitos y náuseas". Con esos síntomas, un neurólogo le recomendó hacerse una resonancia nuclear, encontrando así el tumor que le provocó el deterioro en su organismo.

Ya de regreso en Chile, a principios de 2018, se le hizo un drenaje cerebral debido a que había desarrollado una hidrocefalia, y posteriormente se le operó el ependioma. Sin embargo, su situación no mejoró y tuvo que ser operada en dos ocasiones posteriores, el 30 de julio y el 3 de agosto.

Intentos que solamente fueron en vano, ya que su salud solo siguió empeorando con el paso de los días. "No se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar", añadía su madre en ese entonces.

Si bien desde 2019 comenzó a asistir a la Teletón para recuperar su independencia, su sistema no le acompañó hasta la actualidad, cuando fue desconectada de la respiración artificial.

