Fue el pasado 10 de mayo, en el Día de la Madre, que el exchico reality Joaquín Méndez anunció que estaba pololeando, con una mujer que ha preferido mantener el anonimato.

Esto porque el conductor del programa "La hora de jugar" de Mega, ha subido fotos con quien le robó el corazón, pero ella siempre ha decidido ocultar su rostro.

"¡Es él o yo!"

Durante este fin de semana, el argentino subió nuevas imágenes, que evidencian lo enamorado que se encuentra actualmente de su nueva pareja, eso sí, manteniendo la privacidad de la misteriosa mujer.

En una galería de tres fotos, ella aparece con su cara tapada con un gran peluche de unicornio, con el cual bromeó al pie de la publicación.

"¿Te gustan los unicornios? Es tan grande que no entra en la cama. ¡Es él o yo! Vendo unicornio. ¿Alguien lo quiere? Porque obvio me quedo con vos", escribió el rubio, enterneciendo a sus leales fanáticas, quienes no dudaron en dejarle tiernos comentarios en el post.

"Me encanta", "qué ganas de ser ella", "te pasaste", "soy yo", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación. Quien también le dejó un recado fue nada más ni nada menos que su ex, Camila Recabarren.

El mensaje de Camila Recabarren

Camila Recabarren es una de las exparejas de Joaquín más conocidas. Los dos cautivaron las redes sociales y los fanáticos no se olvidan de "Joamila".

Con ella mantiene una cercana relación, y prueba de ello es el comentario que le dejó en el post. Solo caritas con corazones, causando revuelo entre los seguidores de los extortolitos.

Recordemos que ellos se conocieron en uno de los realitys de Mega, "Amor a prueba", y durante años fueron pareja y tuvieron proyectos comunicacionales juntos.

